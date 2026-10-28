Abdullah Özdemir: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın işaret ettiği yolda mücadelemizi sürdüreceğiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul'u Dinliyoruz" programı kapsamında Beykoz'da muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, iş dünyası temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Beykoz'un sorunları, talepleri ve İstanbul'un geleceğine ilişkin beklentilerin ele alındığı programda konuşan Özdemir, yarın 103'üncü yıl dönümü kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesaj verdi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZİN YÜKSELDİĞİ NİCE YÜZYILLAR DİLİYORUM"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek yüzyıllarda yükselmesini ve bölgesine huzur getirmesini diledi. Özdemir, "Yarın 103'üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. İnşallah nice yüzyıllarda Türkiye Cumhuriyetimizin yükseldiği ve sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesine de geçmişte olduğu gibi huzur getiren bir Türkiye olur" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İŞARET ETTİĞİ ÜZERE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Türkiye'nin bölgesine huzur getirmesinin yanı sıra dünyada daha iyi bir düzenin oluşmasına katkı sunması gerektiğini belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedef doğrultusunda mücadele edeceklerini söyledi. Özdemir, "Dünyanın daha güzel bir dünya olabilmesi adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği üzere, dünyadaki nizamı da daha iyi bir noktaya getirebilme yolculuğumuzda hep birlikte bu mücadeleyi vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

BEYKOZ'UN SORUNLARI VE İSTANBUL'UN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Özdemir, programın devamında Beykoz'un sorunları ve ilçenin geleceğine ilişkin beklentileri de değerlendirdi. İstanbul'un büyük bir nüfusa ve potansiyele sahip olduğunu belirten Özdemir, vatandaşların beklentilerinin karşılanması ve kentin doğru hizmetlerle buluşturulması için İstanbul'la birlikte hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Özdemir, "Bugün İstanbul'un incisi Beykoz'da, İstanbul ve Beykoz adına sorularınızı, görüşlerinizi ve beklentilerinizi dinlemek için bir aradayız. İstanbul'umuzun olağanüstü büyük bir nüfusu ve potansiyeli var. Bunun doğru şekilde yönetilmesi, vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması ve İstanbul'un doğru hizmetlerle buluşturulması adına bu sürecin İstanbul'la birlikte yönetilmesi çok değerli" dedi.

"39 İLÇENİN VERİLERİNİ İSTANBUL VİZYON BELGESİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

"İstanbul'u Dinliyoruz" programıyla 39 ilçenin tamamından görüş ve önerilerin alınacağını belirten Özdemir, elde edilen verilerin İstanbul'un geleceğine yönelik bir vizyon belgesine dönüştürüleceğini söyledi.

Özdemir, "Beykoz'umuzun bugününü ve geleceğini ele alırken, bir taraftan da Beykoz'un gözüyle İstanbul'un geleceğini ve beklentilerini sizlerden dinlemiş olacağız. Beykoz ölçeğinde İstanbul'un fotoğrafını çekip, 39 ilçemizde yapılan çalışmaların tamamını bütüncül şekilde değerlendirerek bu programları bir İstanbul vizyon belgesine, vizyon raporuna dönüştürmüş olacağız" diye konuştu.

Beykoz'un bazı kronik sorunlarının bulunduğunu da ifade eden Özdemir, yakın zamanda ilçede yaşanan yoğun yağış ve sel olayına dikkat çekti. Özdemir, köylerdeki muhtarlar ve mahalle başkanlarının beklentilerinin de dinleneceğini belirterek toplantıda iletilen taleplerin Beykoz'un geleceği açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

GÜZEL: "HER BİREYİN KATKISI ÇOK KIYMETLİ"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Güzel de ilçenin daha güzel, yaşanabilir ve kaliteli bir kent olması için ortak akılla hareket edilmesinin önemine değindi.

Güzel, "Biz Beykoz'da daha güzel, daha yaşanabilir, daha kaliteli bir hayat ve daha keyifli bir zaman geçirmenin ancak el birliğiyle mümkün olduğunu biliyoruz. Burada sizlerin önerileri ve şikayetleri, bizim göremediğimiz noktalarda gözümüz, duyamadığımız noktalarda kulağımız olmanız bizim için çok kıymetli" dedi.

Bir şehri yönetirken o şehirde yaşayan herkesin katkısının önemli olduğunu belirten Güzel, "Bir şehri yönetirken o şehirde yaşayan her bir bireyin katkı sunmasının, bütüncül ve dayanışma içinde hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün burada olmanız, önerileriniz ve vereceğiniz fikirler bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör