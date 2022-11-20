Abdurrahim Albayrak’ın torun acısı

Galatasaray eski yöneticisi ve işadamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti. Bostancı dün bilinmeyen bir sebeple İstanbul Şişli Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin dördüncü kattaki yemek bölümünden düştü. İhbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bostancı'nın cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan dedesi Abdurrahim Albayrak, annesi İlknur ve babası işadamı Asil Bostancı ile akrabaları hastaneye koştu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Bostancı'nın cenazesi de hastaneden alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.Futbol kulüpleri ve taraftar grupları Abdurrahim Albayrak ile Asil Bostancı'ya taziyelerini ileten mesajlar yayınladı. Bostancı'yı kaybetmenin acısını yaşayan Abdurrahim Albayrak, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum" dedi. Bostancı'nın bugün ikindi vakti Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.