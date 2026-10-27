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Giriş Tarihi: 27.10.2026

Abla ben babasız ne yapacağım

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Abla ben babasız ne yapacağım
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 21 Ağustos'ta alkollü sürücü Gülçin Yeni'nin (35) kullandığı cipin çarptığı otomobilde bulunan güvenlik görevlileri Yalçın Öz (46) ve Olgun Yıldız (47) hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin davanın görülmesine Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada söz alan Olgun Yıldız'ın epilepsi hastası 10 yaşındaki oğlu E.Y., sanığa "Gülçin abla" diye hitap ederek, "Babam beni okula götürürdü, her okul çıkışı beni alırdı.

Her derdimi babama anlatıyordum. Şimdi babamın mezarına gidiyorum. Ben babasız ne yapacağım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu ve şikâyetçi oldu. 1.09 promil alkollü olduğu belirtilen Gülçin Yeni, kazadan iki saat önce alkol aldığını ancak etkisinin geçtiğini düşündüğünü savundu. Sanık, 70-80 kilometre hızla ilerlediğini belirterek tahliyesini istedi. İddianamede Yeni için 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BURSA #NİLÜFER
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Abla ben babasız ne yapacağım
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