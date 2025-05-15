Ablasını kaçıran kuzenini öldürdü

Samsun'da 16 yaşındaki Mert T. evlenmek için ablasını kaçırdığı belirtilen amcasının oğlu Okan Doğan T.'yi (24) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Mert T., sokak ortasında Okan Doğan T.'ye kurşun yağdırdı.

Okan Doğan T. kanlar içinde yığılırken yakındaki bir kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti. İki yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Okan Doğan T., kurtarılamadı. Bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında polis tarafından yakalandı.