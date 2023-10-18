Aç kalmadan ayda 4 kilo vermek çok kolay! Bu 8 altın kural mum gibi erimenizi sağlayacak...

Beslenme ve Diyet Uzmanının açıklamalarına göre kış diyetinde dikkat edilmesi gereken 8 altın değerinde kural bulunuyor. Bu kurallar hem sağlıklı kilo vermek, hem de kişinin metabolizmasını korumak için oldukça önemli.

ÖĞÜNLERİNİZİ AKSATMAYIN

Kışın vücut hem yaza ayına göre daha az hareket etmesinin yanı sıra bir de havaların soğumasıyla beraber ısısını korumak için çok fazla enerji yakmaya başlıyor. Bu da kişilerde çok daha fazla yeme ihtiyacı doğuruyor. Bu noktada ise günlük yemek öğünlerimize dikkat etmeliyiz. Düzenli ve sağlıklı öğünler tüketmeliyiz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur "Artan enerji ihtiyacınızdan dolayı uzun süre aç kalmayın. Herkes 3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenmek zorunda değil. Açlık durumunda vücudunuzu dinleyerek kendi öğün sayınızı kendiniz belirleyin. Özellikle ikindi vakti mutlaka bir ara öğün yapın. Ara öğün olarak meyve ile kuruyemiş veya meyve ile süt ürünü (süt, yoğurt veya kefir) tercih edebilirsiniz." diyor.

ÖĞÜNLERİNİZİ KENDİNİZ HAZIRLAYIN

Kış ayının dezavantajlarından olan, soğuk hava nedeniyle evde sık vakit geçirme ve bu yüzden de TV karşısında bir şeyler yemek kişilerin kilo almasında çok büyük bir etken. Bu nedenle öğünlerinizi evde, sağlıklı bir şekilde kendiniz hazırlayın ve fast foood, şekerli gıdalar gibi yağ yapacak olan yiyeceklerden uzak durun.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Kışın özellikle artan hastalıklara karşı korunmak için C vitaminli ve antioksidanlı ürünler bolca tüketilmelidir. Portakal, nar, kivi gibi meyvelerden C vitamini ihtiyacını karşılamalı, aynı zamanda da ceviz badem, fındık gibi kuruyemişlerden de antioksidan ihtiyacı karşılanmalıdır.

BOL BOL SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Kışın terleme oranı, yaza nazaran dah az olduğu için su içme ihtiyacı daha az oluyor. Bu nedenle de günlük su tüketimi hem sağlık için, hem metabolizmanın üzenli çalışması için oldukça önemlidir. Sağlıklı şekilde kilo vermek isteyenler için, su tüketimine dikkat etmek gereklidir. Bu konmuda uzman Tuba Sungur "Günlük su ihtiyacınızı kilo başına 30 ml'den hesaplayarak belirleyebilirsiniz. Örneğin 60 kg ağırlığında biriyseniz, sizin için günlük 60x30=1800 ml su tüketimi yeterli olacaktır" diyor.

HAREKET EDİN

Sağlıklı bir şekilde kilo vermenin altın kurallarından en önemlisi "hareket etmektir." Yaz aylarında yapılan akşam yürüyüşleri, kışın kendini TV karşısında oturmaya bırakabiliyor. Bu nedenle de kışın ekran başında hareketsiz kalmak ve kilo yapan yiyecekler tüketmek kişilerin kilo alımı konusunda olumsuz etkenler doğuruyor. Bu noktada Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yaparak ya da haftanın üç günü en az 45 dakika yürüyerek sağlıklı kilo verebileceğinizi söylüyor.

YETERLİ UYKUYA ÖZEN GÖSTERİN

Vüvutta belirli dengelerin sağlanması açısından uyku düzzeni çok öenmlidir. Tuba Sungur uyku düzeni için " Uykusuzluk durumunda açlık hormonu ghrelin artarken, kilo kontrolü sağlayan leptin hormonu azalıyor. Vücut yüksek kalorili besinlere ihtiyaç duyuyor. Uykusuzluk kişinin duygu durumunu da olumsuz etkilediğinden yeme ataklarına neden oluyor. Yeterince uyumak hem kilo kontrolü sağlamakta hem de kilo verme sürecinde büyük önem taşımaktadır. Uyku ihtiyacı kişinin yaşına ve bireysel ihtiyaçlarına göre değişse de günde ortalama 7-8 saat kadar uyumaya özen gösterin." açıklamasında bulundu.

MUTLULUK HORMONU SAĞLAYAN BESİNLER TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Kışın yeteri kadar güneş ışığından yararlanılamadığı için, serotoninin (mutluluk hormonu) salgılanması azalıyor. Bu nedenle de karbonhidrat tüketiminde artış meydana geliyor. Bu noktada ise serotoninini arttıracak besinler yenilmeli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur "Ara öğününüzde veya haftada bir-iki gün kahvaltıda üç yemek kaşığı yulaf ezmesini ister sütle pişirerek yulaf lapası şeklinde, isterseniz de pişirmeden yoğurt ile tüketebilirsiniz. Yulaf ezmesi dışında serotonin üretimini destekleyen besinler somon, ananas, hindi eti, yumurta, süt ve süt ürünleri, muz, kuruyemişler ve soya ürünleridir" diyor.

METABOLİZMANIZI HIZLANDIRIN

Özellikle yeşil çay, metabolizmayı oldukşa hızlandıran ve öğün sonrasında tüketildiğinde kilo vermeye yüksek oranla destek olduğunu söyleyen Tuba Sungur, günde bir fincan yeşil çayın faydalı olduğunu ancak hipertansiyonu olan kişilerin doktor gözetiminde dikkat ederek tüketmeleri gerektiğini söylüyor.