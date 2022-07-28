Açıköğretim taban puanları 2022 listesi YKS tercih kılavuzu ile açıklandı. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi başta olmak üzere tercih edilecek açık öğretim bölümleri listelere eklenmeye başladı. Önlisans ve lisans açıköğretim taban puanları hedeflenen bölümlere göre araştırılmaya başladı. İşte, 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları ve sıralama…