Açıköğretim taban puanları 2022 listesi YKS tercih kılavuzu ile açıklandı. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi başta olmak üzere tercih edilecek açık öğretim bölümleri listelere eklenmeye başladı. Önlisans ve lisans açıköğretim taban puanları hedeflenen bölümlere göre araştırılmaya başladı. İşte, 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları ve sıralama…
YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada tercih tarihlerini paylaştı. Buna göre;
27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri alınacak.
İşlemler http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek.
İşte, açıköğretim bölümleri taban puanları lisans ve önlisans…
2 VE 4 YILLIK AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2022
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|SAY
|150+4
150+4
250+7
2000+50
|73
154
140
100
|Dolmadı
524.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
232,02332
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
|EA
|500+13
500+13
500+13
500+13
|513
513
513
513
|478.510
458.000
442.557
364.000
|236,87018
267,86320
261,14935
262,14837
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
|EA
|500+13
200+5
400+10
750+19
|19
205
82
78
|Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,93255
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|400+10
250+7
400+10
750+19
|69
257
135
106
|Dolmadı
968.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,45413
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1000+25
800+20
1000+25
1000+25
|181
820
794
541
|Dolmadı
956.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
211,54958
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|400+10
200+5
400+10
1500+38
|64
205
167
163
|Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,44567
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|150+4
—
—
—
|17
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|800+20
700+18
1000+25
2000+50
|291
718
637
562
|Dolmadı
862.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
220,94685
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce)
|EA
|150+4
—
—
—
|46
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Maliye (Açıköğretim)
|EA
|500+13
300+8
500+13
2000+50
|70
308
232
188
|Dolmadı
926.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
215,15614
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1600+40
1750+44
1750+44
1500+38
|788
1.794
1794
1538
|Dolmadı
792.000
742.984
609.000
|Dolmadı
227,04681
227,50391
232,18138
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|900+23
900+23
1000+25
2000+50
|301
923
828
821
|Dolmadı
941.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
213,54252
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce)
|EA
|150+4
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|1000+25
1000+25
1000+25
2000+50
|282
1.025
932
911
|Dolmadı
932.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
214,56011
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|600+15
400+10
500+13
2000+50
|82
410
321
312
|Dolmadı
950.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,37175
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|150+4
—
—
—
|30
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|400+10
300+8
500+13
1000+25
|117
308
265
273
|Dolmadı
857.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
221,43015
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|600+15
600+15
800+20
1000+25
|208
615
531
511
|Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,80619
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|400+10
—
—
—
|63
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|400+10
—
—
—
|42
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|1600+40
1500+38
—
—
|402
1.538
—
—
|Dolmadı
833.000
—
—
|Dolmadı
223,47163
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
|EA
|400+10
800+20
—
—
|54
282
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Grafik Sanatlar (Açıköğretim)
|EA
|400+10
1500+38
—
—
|78
167
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|600+15
200+5
500+13
1000+25
|24
205
54
41
|Dolmadı
944.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
213,09390
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|600+15
300+8
500+13
1000+25
|72
308
145
73
|Dolmadı
963.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
210,33115
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Rekreasyon (Açıköğretim)
|EA
|200+5
800+20
—
—
|19
44
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|900+23
800+20
1000+25
1000+25
|122
820
612
633
|Dolmadı
954.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
211,73428
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
|EA
|1500+38
1400+35
1250+32
2000+50
|333
1.435
1282
1439
|Dolmadı
882.000
787.357
Dolmadı
|Dolmadı
219,25314
221,05477
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|600+15
300+8
400+10
1000+25
|30
308
129
71
|Dolmadı
966.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,76543
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)
|EA
|500+13
1500+38
—
—
|60
127
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|1500+38
1400+35
1500+38
3000+75
|1294
1.435
1538
1318
|Dolmadı
624.000
590.062
Dolmadı
|Dolmadı
244,93690
243,05403
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
|EA
|800+20
800+20
—
—
|120
442
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|150+4
150+4
250+7
500+13
|57
154
84
60
|Dolmadı
915.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,25269
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|150+4
150+4
250+7
600+15
|52
154
120
62
|Dolmadı
808.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
225,59677
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|200+5
100+3
250+7
2000+50
|96
103
198
79
|Dolmadı
661.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
240,60267
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|250+7
250+7
250+7
1000+25
|248
257
257
228
|Dolmadı
679.000
797.766
Dolmadı
|Dolmadı
238,60121
218,46372
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon (Açıköğretim)
|EA
|150+4
800+20
—
—
|27
122
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|300+8
300+8
500+13
—
|143
308
262
—
|Dolmadı
808.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
225,58594
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|200+5
200+5
500+13
—
|152
205
192
—
|Dolmadı
734.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
232,68347
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|300+8
300+8
300+8
1000+25
|215
308
308
313
|Dolmadı
679.000
768.759
Dolmadı
|Dolmadı
238,62555
224,26003
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|250+7
100+3
250+7
1500+38
|229
103
220
127
|Dolmadı
638.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
243,25433
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|300+8
300+8
500+13
—
|293
308
259
—
|Dolmadı
739.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
232,21434
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
(Açıköğretim)
|SÖZ
|400+10
—
—
—
|410
—
—
—
|507.989
—
—
—
|228,57150
—-
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2500+63
2500+63
2750+69
2500+63
|2563
2.563
2819
2563
|558.809
639.000
630.867
549.000
|209,68527
231,67387
247,25893
253,38959
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)
|Tarih
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2400+60
3000+75
3000+75
2500+63
|1091
2.313
3075
2563
|Dolmadı
—
820.768
716.000
|Dolmadı
—
223,68743
236,94280
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2800+70
4000+100
4000+100
3000+75
|1195
2.613
3846
3075
|Dolmadı
—
Dolmadı
749.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
233,81726
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1700+43
1500+38
1200+30
1000+25
|507
1.538
1230
1025
|Dolmadı
811.000
724.284
690.000
|Dolmadı
205,88329
236,31364
239,38514
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(Erzurum) (Devlet)
|Reklamcılık
(Açıköğretim)
|SÖZ
|700+18
1300+33
1500+38
1000+25
|153
435
1201
1025
|Dolmadı
—
Dolmadı
813.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
227,50588
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(Erzurum) (Devlet)
|Tarih
(Açıköğretim)
|SÖZ
|600+15
2000+50
—
—
|198
348
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1500+38
1400+35
1500+38
1400+35
|807
1.435
1538
1435
|Dolmadı
811.000
818.647
783.000
|Dolmadı
205,95903
224,05545
230,62265
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1000+25
1000+25
1000+25
1000+25
|972
1.025
1025
1025
|Dolmadı
676.000
729.594
730.000
|Dolmadı
227,05871
235,68044
235,56241
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Adalet
(Açıköğretim)
|TYT
|900+23
1700+43
|923
1.743
|273,77697
270,38823
|546.743
713.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1000+25
1100+28
|1025
1128
|257,23487
260,17623
|710.125
815.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
—
|615
—
|252,66150
—
|762.394
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Adalet
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|900+23
1500+38
|923
1538
|250,77752
242,08767
|784.583
1.020.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Adalet
(Açıköğretim)
|TYT
|900+23
2000+50
|9023
2050
|246,65581
230,60170
|833.513
1.160.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1200+30
1500+38
|1230
1538
|243,90832
246,63060
|866.036
966.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|250+7
200+5
|257
205
|242,44366
249,15529
|883.283
937.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1200+30
1500+38
|1230
1538
|240,76077
237,10454
|902.838
1.079.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|2800+70
3000+75
|2870
3075
|233,02218
236,53720
|993.928
1.086.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1200+30
1300+33
|1230
1333
|230,00779
232,10915
|1.031.151
1.141.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20
800+20
|820
820
|229,29801
226,11165
|1.040.104
1.218.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Spor Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13
600+15
|513
615
|227,57883
226,30871
|1.062.108
1.216.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)
|TYT
|1700+43
1800+45
|1743
1845
|225,72292
219,14185
|1.086.478
1.312.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İlahiyat
(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
500+13
|308
513
|225,47341
225,14215
|1.089.817
1.231.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|1300+33
1000+25
|1333
1025
|223,52276
219,39584
|1.115.898
1.308.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Tarım Teknolojisi
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
700+18
|615
718
|222,69315
216,67079
|1.126.976
1.345.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|410
410
|221,51492
214,32165
|1.143.120
1.377.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1100+28
1200+30
|1128
1230
|220,05708
218,45970
|1.162.616
1.321.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Grafik Tasarımı
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20
—
|820
—
|218,73630
—
|1.180.277
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|450+12
500+13
|462
513
|218,73489
219,89535
|1.180.295
1.302.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1600+40
1500+38
|1640
1.538
|218,06146
217,36847
|1.189.227
1.335.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Aşçılık
(Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1700+43
|1538
1743
|217,11015
213,03677
|1.201.924
1.394.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Lojistik
(Açıköğretim)
|TYT
|850+22
900+23
|872
9+23
|217,10611
215,63043
|1.201.971
1.359.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)
|TYT
|2300+58
2000+50
|2358
2050
|216,76987
213,17805
|1.206.424
1.392.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
—
|615
—
|215,85175
—
|1.218.695
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Dış Ticaret
(Açıköğretim)
|TYT
|900+23
1000+25
|923
1025
|215,74898
208,85638
|1.220.113
1.452.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1025
1025
|214,88104
205,29520
|1.232.043
1.503.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)
|TYT
|2800+70
2800+70
|2870
2870
|214,87205
208,78855
|1.232.161
1.453.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1400+35
1500+38
|1435
1538
|214,57803
211,44784
|1.236.119
1.416.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(Açıköğretim)
|TYT
|200+5
200+5
|205
205
|213,93089
207,36526
|1.245.126
1.473.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|4010
4010
|213,36161
205,80514
|1.253.273
1.496.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|3000+75
3000+75
|3075
3075
|212,74529
221,70395
|1.261.739
1.277.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim)
|TYT
|1450+37
1500+38
|1487
1538
|212,44744
207,37186
|1.266.001
1.473.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
513
|212,34716
208,61597
|1.267.391
1.456.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|410
410
|212,20081
212,69362
|1.269.444
1.399.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim)
|TYT
|1400+35
1500+38
|1435
1538
|211,34929
208,23023
|1.281.496
1.461.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20
700+18
|820
718
|209,76611
209,53789
|1.304.619
1.443.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2000+50
|2050
2050
|209,03550
209,36871
|1.315.431
1.445.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1025
1.025
|208,40383
203,30575
|1.324.893
1.531.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)
|TYT
|300+8
300+8
|308
38
|206,59887
202,55029
|1.352.131
1.542.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Medya ve İletişim
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13
400+10
|513
410
|206,54404
206,30312
|1.352.943
1.488.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim)
|TYT
|650+17
700+18
|667
718
|206,53361
206,34253
|1.353.122
1.488.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
600+15
|615
615
|206,22679
206,05606
|1.357.768
1.492.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Spor Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
500+13
|615
513
|205,68860
203,50886
|1.366.041
1.528.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
—
|410
—
|204,78679
—
|1.379.869
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13
400+10
|513
410
|204,46048
205,24736
|1.384.844
1.504.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1400+35
|1538
1435
|203,93845
195,48633
|1.392.859
1.640.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim)
|TYT
|300+8
200+5
|308
205
|201,98384
194,26157
|1.422.799
1.655.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|300+8
200+5
|308
205
|201,74495
197,71336
|1.426.441
1.611.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|5000+125
5000+125
|5125
5125
|201,46950
207,60088
|1.430.646
1.470.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim)
|TYT
|3550+89
3500+88
|3639
3588
|201,28414
198,60041
|1.433.499
1.598.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Marka İletişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|450+12
500+13
|462
513
|200,75265
197,63103
|1.441.774
1.612.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)
|TYT
|2550+64
2500+63
|2614
2563
|199,96977
199,36017
|1.453.767
1.588.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Medya Yöneticiliği
(Açıköğretim)
|TYT
|1100+28
1000+25
|1128
1025
|199,91150
197,75838
|1.454.605
1.610.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1025
1025
|199,42609
193,79714
|1.462.160
1.661.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)
|TYT
|5700+143
6000+150
|5843
6.150
|199,38987
201,49896
|1.462.697
1.558.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20
800+20
|820
820
|199,14103
193,00322
|1.466.544
1.670.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)
|TYT
|300+8
300+8
|308
308
|198,75731
193,12351
|1.472.375
1.669.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|3400+85
3400+85
|3485
3485
|198,39741
194,37938
|1.477.686
1.654.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim)
|TYT
|900+23
700+18
|923
718
|198,36183
194,03486
|1.478.269
1.658.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
300+8
|410
308
|400+10
300+8
|1.483.025
1.604.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Dış Ticaret
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
400+10
|615
410
|197,90860
192,94121
|1.484.894
1.671.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Lojistik
(Açıköğretim)
|TYT
|850+22
750+19
|872
769
|197,38155
191,20157
|1.492.748
1.689.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20
600+15
|820
615
|197,23875
191,70430
|1.494.921
1.684.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)
|TYT
|2200+55
2200+55
|2255
2255
|197,08666
196,79280
|1.497.110
1.623.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1100+28
1100+28
|1128
1.128
|196,26100
188,10758
|1.508.705
1.713.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|410
410
|195,80286
190,15092
|1.515.138
1.698.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim)
|TYT
|450+12
450+12
|462
462
|195,78436
189,43232
|1.515.400
1.704.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim)
|TYT
|1900+48
1800+45
|1948
1.845
|194,85357
191,30822
|1.527.657
1.688.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim)
|TYT
|700+18
600+15
|718
615
|194,18539
188,50850
|1.536.377
1.711.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)
|TYT
|2600+65
2500+63
|2665
2563
|193,72758
190,59246
|1.542.092
1.694.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2000+50
|2050
2050
|193,54434
191,68077
|1.544.409
1.684.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Bilgi Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
300+8
|410
308
|193,24303
189,55412
|1.547.996
1.703.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)
|TYT
|1300+33
1000+25
|1333
1025
|193,18155
187,95342
|1.548.710
1.714.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Yeni Medya ve Gazetecilik
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13
250+7
|513
257
|192,76677
188,70393
|1.553.561
1.709.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(Açıköğretim)
|TYT
|1700+43
1500+38
|1743
1.538
|192,57199
188,88160
|1.555.818
1.708.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Ev İdaresi
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1025
1025
|192,48854
194,54157
|1.556.757
1.652.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Reklamcılık
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
250+7
|410
257
|192,26730
194,55539
|1.559.166
1.652.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13
350+9
|513
359
|192,11600
189,40207
|1.560.810
1.704.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Marka İletişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20
—
|820
—
|192,09315
—
|1.561.061
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13
400+10
|513
410
|191,88892
188,22802
|1.563.345
1.713.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|1200+30
1000+25
|1230
1.025
|191,75587
188,19395
|1.564.790
1.713.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İlahiyat
(Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|14500+363
15000+375
|12112
13.981
|Dolmadı
—
|1.627.472
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|İslami İlimler
(Açıköğretim)
|TYT
|2500+63
3000+75
|1239
1.278
|Dolmadı
—
|1.627.381
—