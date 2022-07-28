Haberler Yaşam Haberleri Açıköğretim bölümleri 2 ve 4 yıllık önlisans - lisans taban puanları! 2022 açıköğretim taban puanları ve sıralama
Giriş Tarihi: 28.7.2022 10:14 Son Güncelleme: 28.7.2022 10:16

Açıköğretim bölümleri 2 ve 4 yıllık önlisans - lisans taban puanları! 2022 açıköğretim taban puanları ve sıralama

Geçtiğimiz gün başlayan YKS tercihleri üniversite taban puanları aramalarını hızlandırdı. Açık öğretim bölümlerini tercih edecek öğrenci adayları AÖF, AUZEF, ATA AÖF gibi fakülteler başta olmak üzere açıköğretim taban puanları konusunda araştırmalara başladı. YKS tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden paylaşılan açıköğretim bölümleri taban puanları 2022 tablosu araştırılıyor. İşte, 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları…

Açıköğretim bölümleri 2 ve 4 yıllık önlisans - lisans taban puanları! 2022 açıköğretim taban puanları ve sıralama

Açıköğretim taban puanları 2022 listesi YKS tercih kılavuzu ile açıklandı. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi başta olmak üzere tercih edilecek açık öğretim bölümleri listelere eklenmeye başladı. Önlisans ve lisans açıköğretim taban puanları hedeflenen bölümlere göre araştırılmaya başladı. İşte, 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları ve sıralama…

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada tercih tarihlerini paylaştı. Buna göre;

27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri alınacak.

İşlemler http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek.

İşte, açıköğretim bölümleri taban puanları lisans ve önlisans…

2 VE 4 YILLIK AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2022

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) SAY 150+4
150+4
250+7
2000+50		 73
154
140
100		 Dolmadı
524.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
232,02332
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500+13
500+13
500+13
500+13		 513
513
513
513		 478.510
458.000
442.557
364.000		 236,87018
267,86320
261,14935
262,14837
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 500+13
200+5
400+10
750+19		 19
205
82
78		 Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,93255
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 400+10
250+7
400+10
750+19		 69
257
135
106		 Dolmadı
968.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,45413
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000+25
800+20
1000+25
1000+25		 181
820
794
541		 Dolmadı
956.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
211,54958
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 400+10
200+5
400+10
1500+38		 64
205
167
163		 Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,44567
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 150+4


 17


 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 800+20
700+18
1000+25
2000+50		 291
718
637
562		 Dolmadı
862.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
220,94685
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce)		 EA 150+4


 46


 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Maliye (Açıköğretim) EA 500+13
300+8
500+13
2000+50		 70
308
232
188		 Dolmadı
926.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
215,15614
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600+40
1750+44
1750+44
1500+38		 788
1.794
1794
1538		 Dolmadı
792.000
742.984
609.000		 Dolmadı
227,04681
227,50391
232,18138
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900+23
900+23
1000+25
2000+50		 301
923
828
821		 Dolmadı
941.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
213,54252
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce)		 EA 150+4


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000+25
1000+25
1000+25
2000+50		 282
1.025
932
911		 Dolmadı
932.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
214,56011
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 600+15
400+10
500+13
2000+50		 82
410
321
312		 Dolmadı
950.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,37175
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 150+4


 30


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 400+10
300+8
500+13
1000+25		 117
308
265
273		 Dolmadı
857.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
221,43015
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600+15
600+15
800+20
1000+25		 208
615
531
511		 Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,80619
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) EA 400+10


 63


 Dolmadı


 Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 400+10


 42


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1600+40
1500+38

 402
1.538

 Dolmadı
833.000

 Dolmadı
223,47163
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 400+10
800+20

 54
282

 Dolmadı


 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Grafik Sanatlar (Açıköğretim) EA 400+10
1500+38

 78
167

 Dolmadı


 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 600+15
200+5
500+13
1000+25		 24
205
54
41		 Dolmadı
944.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
213,09390
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 600+15
300+8
500+13
1000+25		 72
308
145
73		 Dolmadı
963.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
210,33115
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Rekreasyon (Açıköğretim) EA 200+5
800+20

 19
44

 Dolmadı


 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 900+23
800+20
1000+25
1000+25		 122
820
612
633		 Dolmadı
954.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
211,73428
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 1500+38
1400+35
1250+32
2000+50		 333
1.435
1282
1439		 Dolmadı
882.000
787.357
Dolmadı		 Dolmadı
219,25314
221,05477
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 600+15
300+8
400+10
1000+25		 30
308
129
71		 Dolmadı
966.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,76543
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) EA 500+13
1500+38

 60
127

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1500+38
1400+35
1500+38
3000+75		 1294
1.435
1538
1318		 Dolmadı
624.000
590.062
Dolmadı		 Dolmadı
244,93690
243,05403
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 800+20
800+20

 120
442

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 150+4
150+4
250+7
500+13		 57
154
84
60		 Dolmadı
915.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,25269
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 150+4
150+4
250+7
600+15		 52
154
120
62		 Dolmadı
808.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
225,59677
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) EA 200+5
100+3
250+7
2000+50		 96
103
198
79		 Dolmadı
661.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
240,60267
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 250+7
250+7
250+7
1000+25		 248
257
257
228		 Dolmadı
679.000
797.766
Dolmadı		 Dolmadı
238,60121
218,46372
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon (Açıköğretim) EA 150+4
800+20

 27
122

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 300+8
300+8
500+13
 143
308
262
 Dolmadı
808.000
Dolmadı
 Dolmadı
225,58594
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 200+5
200+5
500+13
 152
205
192
 Dolmadı
734.000
Dolmadı
 Dolmadı
232,68347
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300+8
300+8
300+8
1000+25		 215
308
308
313		 Dolmadı
679.000
768.759
Dolmadı		 Dolmadı
238,62555
224,26003
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 250+7
100+3
250+7
1500+38		 229
103
220
127		 Dolmadı
638.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
243,25433
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 300+8
300+8
500+13
 293
308
259
 Dolmadı
739.000
Dolmadı
 Dolmadı
232,21434
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı
(Açıköğretim)		 SÖZ 400+10


 410


 507.989


 228,57150
—-
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Açıköğretim)		 SÖZ 2500+63
2500+63
2750+69
2500+63		 2563
2.563
2819
2563		 558.809
639.000
630.867
549.000		 209,68527
231,67387
247,25893
253,38959
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Tarih
(Açıköğretim)		 SÖZ 2400+60
3000+75
3000+75
2500+63		 1091
2.313
3075
2563		 Dolmadı

820.768
716.000		 Dolmadı

223,68743
236,94280
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Açıköğretim)		 SÖZ 2800+70
4000+100
4000+100
3000+75		 1195
2.613
3846
3075		 Dolmadı

Dolmadı
749.000		 Dolmadı

Dolmadı
233,81726
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(Erzurum) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)		 SÖZ 1700+43
1500+38
1200+30
1000+25		 507
1.538
1230
1025		 Dolmadı
811.000
724.284
690.000		 Dolmadı
205,88329
236,31364
239,38514
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(Erzurum) (Devlet)		 Reklamcılık
(Açıköğretim)		 SÖZ 700+18
1300+33
1500+38
1000+25		 153
435
1201
1025		 Dolmadı

Dolmadı
813.000		 Dolmadı

Dolmadı
227,50588
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(Erzurum) (Devlet)		 Tarih
(Açıköğretim)		 SÖZ 600+15
2000+50

 198
348

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya
(Açıköğretim)		 SÖZ 1500+38
1400+35
1500+38
1400+35		 807
1.435
1538
1435		 Dolmadı
811.000
818.647
783.000		 Dolmadı
205,95903
224,05545
230,62265
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih
(Açıköğretim)		 SÖZ 1000+25
1000+25
1000+25
1000+25		 972
1.025
1025
1025		 Dolmadı
676.000
729.594
730.000		 Dolmadı
227,05871
235,68044
235,56241

Açıköğretim Fakülteleri 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Adalet
(Açıköğretim)		 TYT 900+23
1700+43		 923
1.743		 273,77697
270,38823		 546.743
713.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 1000+25
1100+28		 1025
1128		 257,23487
260,17623		 710.125
815.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
 615
 252,66150
 762.394
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Adalet
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 900+23
1500+38		 923
1538		 250,77752
242,08767		 784.583
1.020.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Adalet
(Açıköğretim)		 TYT 900+23
2000+50		 9023
2050		 246,65581
230,60170		 833.513
1.160.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 1200+30
1500+38		 1230
1538		 243,90832
246,63060		 866.036
966.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 250+7
200+5		 257
205		 242,44366
249,15529		 883.283
937.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1200+30
1500+38		 1230
1538		 240,76077
237,10454		 902.838
1.079.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 2800+70
3000+75		 2870
3075		 233,02218
236,53720		 993.928
1.086.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 1200+30
1300+33		 1230
1333		 230,00779
232,10915		 1.031.151
1.141.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(Açıköğretim)		 TYT 800+20
800+20		 820
820		 229,29801
226,11165		 1.040.104
1.218.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Spor Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 500+13
600+15		 513
615		 227,57883
226,30871		 1.062.108
1.216.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)		 TYT 1700+43
1800+45		 1743
1845		 225,72292
219,14185		 1.086.478
1.312.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İlahiyat
(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)		 TYT 300+8
500+13		 308
513		 225,47341
225,14215		 1.089.817
1.231.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 1300+33
1000+25		 1333
1025		 223,52276
219,39584		 1.115.898
1.308.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Tarım Teknolojisi
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
700+18		 615
718		 222,69315
216,67079		 1.126.976
1.345.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
400+10		 410
410		 221,51492
214,32165		 1.143.120
1.377.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1100+28
1200+30		 1128
1230		 220,05708
218,45970		 1.162.616
1.321.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Grafik Tasarımı
(Açıköğretim)		 TYT 800+20
 820
 218,73630
 1.180.277
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Emlak Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 450+12
500+13		 462
513		 218,73489
219,89535		 1.180.295
1.302.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1600+40
1500+38		 1640
1.538		 218,06146
217,36847		 1.189.227
1.335.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Aşçılık
(Açıköğretim)		 TYT 1500+38
1700+43		 1538
1743		 217,11015
213,03677		 1.201.924
1.394.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Lojistik
(Açıköğretim)		 TYT 850+22
900+23		 872
9+23		 217,10611
215,63043		 1.201.971
1.359.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)		 TYT 2300+58
2000+50		 2358
2050		 216,76987
213,17805		 1.206.424
1.392.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
 615
 215,85175
 1.218.695
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Dış Ticaret
(Açıköğretim)		 TYT 900+23
1000+25		 923
1025		 215,74898
208,85638		 1.220.113
1.452.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25
1000+25		 1025
1025		 214,88104
205,29520		 1.232.043
1.503.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)		 TYT 2800+70
2800+70		 2870
2870		 214,87205
208,78855		 1.232.161
1.453.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1400+35
1500+38		 1435
1538		 214,57803
211,44784		 1.236.119
1.416.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(Açıköğretim)		 TYT 200+5
200+5		 205
205		 213,93089
207,36526		 1.245.126
1.473.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
400+10		 4010
4010		 213,36161
205,80514		 1.253.273
1.496.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 3000+75
3000+75		 3075
3075		 212,74529
221,70395		 1.261.739
1.277.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim)		 TYT 1450+37
1500+38		 1487
1538		 212,44744
207,37186		 1.266.001
1.473.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
500+13		 410
513		 212,34716
208,61597		 1.267.391
1.456.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
400+10		 410
410		 212,20081
212,69362		 1.269.444
1.399.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim)		 TYT 1400+35
1500+38		 1435
1538		 211,34929
208,23023		 1.281.496
1.461.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(Açıköğretim)		 TYT 800+20
700+18		 820
718		 209,76611
209,53789		 1.304.619
1.443.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim)		 TYT 2000+50
2000+50		 2050
2050		 209,03550
209,36871		 1.315.431
1.445.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25
1000+25		 1025
1.025		 208,40383
203,30575		 1.324.893
1.531.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)		 TYT 300+8
300+8		 308
38		 206,59887
202,55029		 1.352.131
1.542.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Medya ve İletişim
(Açıköğretim)		 TYT 500+13
400+10		 513
410		 206,54404
206,30312		 1.352.943
1.488.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim)		 TYT 650+17
700+18		 667
718		 206,53361
206,34253		 1.353.122
1.488.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
600+15		 615
615		 206,22679
206,05606		 1.357.768
1.492.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Spor Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
500+13		 615
513		 205,68860
203,50886		 1.366.041
1.528.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
 410
 204,78679
 1.379.869
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Coğrafi Bilgi Sistemleri
(Açıköğretim)		 TYT 500+13
400+10		 513
410		 204,46048
205,24736		 1.384.844
1.504.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)		 TYT 1500+38
1400+35		 1538
1435		 203,93845
195,48633		 1.392.859
1.640.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim)		 TYT 300+8
200+5		 308
205		 201,98384
194,26157		 1.422.799
1.655.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 300+8
200+5		 308
205		 201,74495
197,71336		 1.426.441
1.611.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 5000+125
5000+125		 5125
5125		 201,46950
207,60088		 1.430.646
1.470.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim)		 TYT 3550+89
3500+88		 3639
3588		 201,28414
198,60041		 1.433.499
1.598.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Marka İletişimi
(Açıköğretim)		 TYT 450+12
500+13		 462
513		 200,75265
197,63103		 1.441.774
1.612.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)		 TYT 2550+64
2500+63		 2614
2563		 199,96977
199,36017		 1.453.767
1.588.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Sosyal Medya Yöneticiliği
(Açıköğretim)		 TYT 1100+28
1000+25		 1128
1025		 199,91150
197,75838		 1.454.605
1.610.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25
1000+25		 1025
1025		 199,42609
193,79714		 1.462.160
1.661.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)		 TYT 5700+143
6000+150		 5843
6.150		 199,38987
201,49896		 1.462.697
1.558.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
(Açıköğretim)		 TYT 800+20
800+20		 820
820		 199,14103
193,00322		 1.466.544
1.670.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)		 TYT 300+8
300+8		 308
308		 198,75731
193,12351		 1.472.375
1.669.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 3400+85
3400+85		 3485
3485		 198,39741
194,37938		 1.477.686
1.654.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim)		 TYT 900+23
700+18		 923
718		 198,36183
194,03486		 1.478.269
1.658.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Emlak Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
300+8		 410
308		 400+10
300+8		 1.483.025
1.604.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Dış Ticaret
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
400+10		 615
410		 197,90860
192,94121		 1.484.894
1.671.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Lojistik
(Açıköğretim)		 TYT 850+22
750+19		 872
769		 197,38155
191,20157		 1.492.748
1.689.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 800+20
600+15		 820
615		 197,23875
191,70430		 1.494.921
1.684.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)		 TYT 2200+55
2200+55		 2255
2255		 197,08666
196,79280		 1.497.110
1.623.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1100+28
1100+28		 1128
1.128		 196,26100
188,10758		 1.508.705
1.713.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
400+10		 410
410		 195,80286
190,15092		 1.515.138
1.698.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim)		 TYT 450+12
450+12		 462
462		 195,78436
189,43232		 1.515.400
1.704.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim)		 TYT 1900+48
1800+45		 1948
1.845		 194,85357
191,30822		 1.527.657
1.688.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim)		 TYT 700+18
600+15		 718
615		 194,18539
188,50850		 1.536.377
1.711.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)		 TYT 2600+65
2500+63		 2665
2563		 193,72758
190,59246		 1.542.092
1.694.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 2000+50
2000+50		 2050
2050		 193,54434
191,68077		 1.544.409
1.684.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Bilgi Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
300+8		 410
308		 193,24303
189,55412		 1.547.996
1.703.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)		 TYT 1300+33
1000+25		 1333
1025		 193,18155
187,95342		 1.548.710
1.714.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Yeni Medya ve Gazetecilik
(Açıköğretim)		 TYT 500+13
250+7		 513
257		 192,76677
188,70393		 1.553.561
1.709.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(Açıköğretim)		 TYT 1700+43
1500+38		 1743
1.538		 192,57199
188,88160		 1.555.818
1.708.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Ev İdaresi
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25
1000+25		 1025
1025		 192,48854
194,54157		 1.556.757
1.652.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Reklamcılık
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
250+7		 410
257		 192,26730
194,55539		 1.559.166
1.652.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 500+13
350+9		 513
359		 192,11600
189,40207		 1.560.810
1.704.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Marka İletişimi
(Açıköğretim)		 TYT 800+20
 820
 192,09315
 1.561.061
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim)		 TYT 500+13
400+10		 513
410		 191,88892
188,22802		 1.563.345
1.713.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 1200+30
1000+25		 1230
1.025		 191,75587
188,19395		 1.564.790
1.713.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İlahiyat
(Önlisans) (Açıköğretim)		 TYT 14500+363
15000+375		 12112
13.981		 Dolmadı
 1.627.472
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 İslami İlimler
(Açıköğretim)		 TYT 2500+63
3000+75		 1239
1.278		 Dolmadı
 1.627.381
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