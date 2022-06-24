Acil Doktoru Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Acil Servis Doktoru Maaşları Ne Kadar?

Acil doktoru maaşları 2022 enflasyon farkları ve yıllık zam oranları ile birlikte yeniden güncellenen personel maaşlarındandır. Bu bakımdan acil doktorlarının yeni zamla maaş tutarları birçok kişi tarafından araştırılıyor. En çok merak edilen maaşlar arasında yer alan acil doktor maaşları doktorların kıdemlerine göre farklılık gösteriyor. En yüksek ve en düşük acil servis doktoru maaşları ne kadar sorularının tüm yanıtları yazımızda.

Acil Doktoru Maaşları

Acil doktorları hastanelerin acil bölümlerinde çalışan doktorlardır. Son derece yoğun bir tempoda çalışan doktorlar acil hastaların durumlarına ön müdahalede bulunurlar. Maaşlara getirilen zamlarla birlikte acil doktorları da zamlı maaşlardan yararlanabilmektedir.

Acilde Uzman Doktor Maaşı

Acilde çalışan uzman doktorların maaşları bulundukları kıdeme göre farklılık gösteriyor. Bu bakımdan yeni başlayan bir doktor ile acilde yıllardır hizmet veren doktor arasında farklı maaşlar ödenebiliyor. Doktorların maaşlarına getirilen zamlar kapsamında 2022 yılında ortalama doktor maaşı 13 bin TL civarındadır.

Acil Doktoru Maaşı

Acil doktoru maaşları konusunda net bilgi vermek her zaman mümkün değildir. Çünkü doktorlar özelde ve kamuda çalışabilen bir meslek mensubu kişilerdir. Özeldeki doktorların maaşları da kurumlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Bununla birlikte kamu hastanelerinde çalışan doktorlar da meslekte geçirdikleri süreye göre farklı oranlarda maaş alırlar.

En Yüksek ve En Düşük Acil Servis Doktoru Maaşları Ne Kadar?

Doktorluğa yeni başlayan birinin alacağı maaş ile uzun yıllar doktorluk yapan bir doktor ile aynı değildir. Yeni mesleğe başlayan bir doktor ortalama 13 bin TL civarında maaş alır. Bu maaş tutarı son zamlardan sonra güncel hale getirilen bir tutardır.