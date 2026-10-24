Acılar ilk günkü gibi taze

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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VAN'IN Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de yaşanan depremlerde hayatını kaybeden 644 kişi, afetin 15'inci yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Seyit Muhammed Kabristanı'nda gerçekleştirilen programda, depremde ölenler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, mezarlarına da karanfiller bırakıldı.Anma programına Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Özgür Arman, Cumhuriyet başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş ve kurum amirleri katıldı. Türk Kızılay Erciş Şubesi tarafından Kaymakamlık bahçesinde, deprem sırasında gazeteciler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Duygusal anların yaşandığı program kapsamında vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldı.