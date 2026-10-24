Haberler Yaşam Haberleri Acılar ilk günkü gibi taze
Giriş Tarihi: 24.10.2026

Acılar ilk günkü gibi taze

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Acılar ilk günkü gibi taze
  • ABONE OL
VAN'IN Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de yaşanan depremlerde hayatını kaybeden 644 kişi, afetin 15'inci yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Seyit Muhammed Kabristanı'nda gerçekleştirilen programda, depremde ölenler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, mezarlarına da karanfiller bırakıldı.Anma programına Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Özgür Arman, Cumhuriyet başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş ve kurum amirleri katıldı. Türk Kızılay Erciş Şubesi tarafından Kaymakamlık bahçesinde, deprem sırasında gazeteciler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Duygusal anların yaşandığı program kapsamında vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Acılar ilk günkü gibi taze
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA