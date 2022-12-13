Haberler Yaşam Haberleri Acilde Rapor Veriliyor Mu? Acil Servisten İstirahat Raporu Alınabilir Mi?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:33 Son Güncelleme: 13.12.2022 14:34

Acilde Rapor Veriliyor Mu? Acil Servisten İstirahat Raporu Alınabilir Mi?

Acilde rapor veriliyor mu kimi durumlarda insanların aklına gelebilir. Bunun yanında acilden kaç gün rapor alınabilir sorusu da merak edilenler arasındadır. İnsanların hafta sonu da muayene olma ve rapor alma ihtiyacı olabilir. Bu durumda hastanelerin acil bölümlerine müracaat edilerek muayene olunmalıdır. Pazar günü acilden rapor alınır mı sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Acilde Rapor Veriliyor Mu? Acil Servisten İstirahat Raporu Alınabilir Mi?

Acilde rapor veriliyor mu sorusuna cevap verirken acil servislerin işleyiş şekli ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Yapılan muayene sonunda rapor verilmesi de merak edilen bir konudur. Acilden kaç gün rapor alınabilir şeklinde kısa bir araştırma yaptığınızda merakınızı giderecek birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Elde edeceğiniz bilgiye göre hareket edebilirsiniz. Pazar günü acilden rapor alınır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Acilde Rapor Veriliyor Mu?

Hastanenin doktor sayısı ve şehir merkezindeki nüfus yoğunluğu dikkate alınarak hastanelerin acil servislerinde her gün 24 saat esasına göre görev yapan doktorlar bulunur. Söz konusu doktorlar acil gelişen durumlara karşı hastayı muayene etme ve gerekli müdahalede bulunma yetkisine sahiptir. Yapılan muayene ve tetkik sonunda kişiye iş göremez raporu verilebilir.

Acilden Kaç Gün Rapor Alınabilir?

Hastanelerin acil servislerinden rapor alınabildiği gibi kaç gün rapor alınabileceği de merak edilenler arasındadır. Tek bir hekim bir hastaya en fazla 10 güne kadar rapor verebilir. Daha uzun süreli raporlar için heyet muayenesi gerekir. Fakat doktorun 10 gün sonraya kontrolü uygundur şeklinde bir ibaresi ile 10 gün sonra aynı hekim tekrar 10 gün daha rapor yazabilir.

Pazar Günü Acilden Rapor Alınır Mı?

Hastanelerin acil servislerinden haftanın 7 günü rapor alınabilir. Fakat doktorlar genel itibariyle hastanın poliklinik muayenesine gidemeyecek ya da acil gelişen durumlar karşısında rapor verme eğiliminde olduğu görülür. Hastanın poliklinik muayenesine gitmek yerine acil servis muayenesini tercih etmesi durumunda doktor rapor vermeyebilir. Burada esas olan durumun aciliyeti ve hastanın çalışamayacak durumda olmasıdır. Yapılan hizmet gereği hastanın mağdur olmaması esas alınırken bu durumun suiistimal edilmemesine yönelik de gerekli tedbirler alınmalıdır. Doktor ve hastaların yaklaşımı da bu eksende olmalıdır.

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Acilde Rapor Veriliyor Mu? Acil Servisten İstirahat Raporu Alınabilir Mi?
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