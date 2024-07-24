Acılı ailelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür! "Dik duruşunu ve önce insan demesini değerli buluyoruz”

"EŞİMDEN VE KIZIMDAN BAHSETTİ. MÜCADELE İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Baba Murat Pınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Komisyon çalışmaları sırasında köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış bir babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir" açıklamasına işaret ederek şunları söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir açıklama var. Bu açıklama vatandaşına önem verdiğini gösteriyor. İnce ayrıntılara dokundu. Eşimden ve kızımdan bahsetti. Bu konunun halkımızı ne kadar yaraladığını, büyük bir sorun olduğunu ve buna karşı göstermiş oldukları destek ile mücadele için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu açıklamalarını yaptığında kendisini ayakta alkışlayan tüm vekillere ve tüm vatandaşlara, başıboş köpek konusunda bizlere destek veren tüm üye ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah aynı mücadeleyi bu kararın meclise geldiğinde de göstermelerini rica ediyorum."