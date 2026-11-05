Acılı baba: Kızımı bulun annesi bekliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nun ise halen kayıp olduğu gemi kazasında yakınlarını kaybedenler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Asel'in babası Salim Hilaloğlu kızının 66 gündür mezarının açık olduğunu belirterek, "66 gündür kızım yok. Annesinin yanına defnedilmeyi bekliyor. 'Bulunsun o kız çocuğu, yazık o melek bulunsun' diye masajlar alıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. Girne'deki gemi kazasında yakınlarını kaybedenler ile avukatları, Mersin'de Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelerek, facianın tüm sorumlularının ortaya çıkarılması çağrısı yaptı.

Aileler adına açıklama yapan Avukat Yusuf Gümüş kazada ölenlerin çoğunun Türk vatandaşı olduğunu dile getirerek suç duyurusu gerekçelerini şöyle açıkladı: "Kayıp yakınlarının Kıbrıs'ta etkin bir soruşturma yapılmayacağına dair endişeleri var. Kazaya ilişkin eldeki bulgular, görgü tanıkları, görüntü kayıtları çok ciddi ihmal ve kusurlara işaret ediyor. Bunların tamamını sayın savcılık makamına sunacağız. Olumsuz hava koşullarına rağmen geminin sefere çıkarıldığı gibi iddialar var. Bunlar son derece vahim iddialar ve muhakkak ki etkin bir soruşturmayla açıklığa çıkarılması gerekiyor. Burada hiçbir tazminat, hiçbir ceza, kaybedilen bir evladı, anneyi, babayı veya kardeşi geri getirmez. Ancak ailelerin sevdiklerini neden kaybettiklerini öğrenmeye ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etmeye ve hesap verdiğini görmeye sonuna kadar hakları vardır." Gemi kazasından eşi Nurcan Hilaloğlu'nu kaybeden, Salim Hilaloğlu, kızı Asel'in cansız bedeninin bulunmasını istedi. 66 gündür kızının mezarının açık olduğunu ifade eden acılı baba, "Annesinin yanına defnedilmeyi bekliyor. Artık bulunacağının mümkün olmadığı söyleniyor. Yani bir babanın duyması gereken herhalde en son söz budur. Her gün bana kızımın bulunması için mesajlar geliyor. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör