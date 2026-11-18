Olay, 14 Kasım Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pilavcı dükkânının yakınına gelen bir kişi, yanında bulunan silahla iş yerine 8 el ateş açtı. Saldırgan daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iş yerine 8 merminin isabet ettiğini ve dükkânın camının kurşunlarla delindiğini belirledi. İş yeri sahibi Semih T. (38) ise polise verdiği bilgide kimseyle husumetinin bulunmadığını ve daha önce herhangi bir tehdit almadığını söyledi.

23 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Müslüm Ü. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Fetihtepe Mahallesi'nde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Müslüm Ü.'nün emniyette 23 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

AÇILIŞINA 2 GÜN KALA HEDEF OLDU

Yapılan incelemelerde pilavcı dükkânının kısa süre önce el değiştirdiği ortaya çıktı. İş yerini devralan Semih T.'nin 16 Kasım Pazartesi günü açılış yapmaya hazırlandığı, dükkânın ise açılışına yalnızca 2 gün kala kurşunlandığı belirlendi. Saldırgan Müslüm Ü.'nün, iş yerinin yeni sahibiyle herhangi bir husumetinin bulunmadığı, önceki sahibiyle aralarında anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi.

"GARİP SESLER VE GÖRÜNTÜLER NEDENİYLE ATEŞ ETTİM"

Emniyetteki ifadesinde saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini kabul eden Müslüm Ü., iş yerinin yeni sahibini tanımadığını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi. Şüphelinin ifadesinde, "Yaşadığım psikolojik sıkıntıların etkisiyle duyduğum garip bir takım sesler ve görüntüler nedeniyle kendimde olmadan bahse konu dükkâna silahla ateş ettim. Silahı nereden ve kimden aldığımı hatırlamıyorum. Silahın başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorum. Psikolojik sorunlarım nedeniyle tedavi görmek amacıyla hastaneye yatırılmak istiyorum" dediği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Müslüm Ü., "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan pilavcıya yönelik silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin dükkâna ateş açtıktan sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.