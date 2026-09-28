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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Acımız bir nebze hafifledi

Gaziantep’te tedavi gördüğü özel bir hastanede yapılan iğne sonrası ölen Abdurrezzak Baysal’ın ailesi, davada sanık hemşirelere verilen müebbet ve 25 yıl hapis cezalarının acılarını bir nebze olsun hafiflettiğini söyledi

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Acımız bir nebze hafifledi
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Gaziantep'te 3 yıl önce trafik kazası sonrası tedavi gördüğü özel bir hastanede yapılan iğne sonrası hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık hemşire Aslı E.'ye "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, hemşire Mustafa Ç.'ye ise "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından açıklama yapan Baysal ailesi verilen cezaların acılarını tamamen dindirmese de bir nebze olsun hafiflettiğini ifade etti. Kararla birlikte bir nebze de olsa içinin rahatladığını aktaran Aburrezzak Baysal'ın kız kardeşi İpek Baysal, "Biz 3 yıl boyunca çok zor süreçlerden geçtik. Acımız hala taze. 3 yıllık adalet arayışımız karşılık buldu. Bu kararla birlikte acımız dinmese bile bir nebze içimiz rahatladı. Buradan Adalet Bakanımıza teşekkür ederiz. Onlar olmasaydı bu mücadeleyi veremezdik. Herkes avukatlarınız başaramaz, yapamaz dedi ama biz pes etmedik. Bu mücadelede istediğimiz sürece geldik" diye konuştu.

#GAZİANTEP

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Acımız bir nebze hafifledi
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