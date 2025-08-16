Acının 26. yılında Gölcük depremi! 17 ağustos şehitleri dualarla anıldı

Anma programına İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli Valisi İlhami Altaş, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre-Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, askeri ve mülki erkanın yanı sıra Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"SADECE 45 SANİYELİK BİR ZAMAN"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı konuşmada depremin etkilerini hatırlatarak, "Az önce izlediğimiz gösteride bir kez daha düşündüm; sadece 45 saniyelik bir zaman dilimi, bir kentin bütün birikimini altüst edebildiği gibi hayatlarımızı da uzun yıllar boyunca etkileyebiliyor. Yıkılan binalar tekrar yapılabiliyor ancak kaybettiğimiz canlarımız geri gelmiyor. Allah o günleri bir daha ne ilçemize, ne Kocaeli'mize, ne de ülkemize yaşatmasın" dedi.

"DEPREM DEĞİL BİNALAR ÖLDÜRÜR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak,"26 yıl sonra yine aynı acıyı yüreklerimizde hissediyoruz. O günden bugüne çok iş yapıldı, önemli mesafeler kat ettik. Ancak deprem öldürmez, binalar öldürür. Kocaeli'de 315 bin bina var, 161 bini 1999 öncesi yapılmış. 150 bin bağımsız birimin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Şu anda 15 ayrı noktada kentsel dönüşüm sürüyor, yeni 8 bin konut için de mutabakata varıldı" diye konuştu.

"17 BİN 480 CANIMIZI KAYBETTİK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, 17 Ağustos 1999'da 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, afetlere hazırlığın önemine değindi. Tuncer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3,3 milyon konutun yenilendiğini ve 6 Şubat depremlerinden sonra 450 bin yeni konutun bir yıl içinde yapıldığını ifade etti.

"AFETLERE KARŞI EN GÜÇLÜ KALKAN HAZIRLIKTIR"

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1999'dan bu yana afet yönetiminde büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "1999'da afet yönetimi dört ayrı bakanlığa dağılmıştı. 2009'da AFAD kurularak bütünleşik afet yönetimine geçildi. Artık sadece kriz anını değil, afet öncesinde riskleri azaltmayı da hedefliyoruz" dedi. Karaloğlu, Kocaeli'de risk azaltma planlarının güncellendiğini de vurguladı.

KADIN ARAMA KURTARMA EKİBİ SERTİFİKA ALDI

Konuşmaların ardından GESOTİM bünyesinde eğitimlerini tamamlayan, Türkiye'nin akredite olmuş en kalabalık kadın arama kurtarma ekibine yemin töreninin ardından sertifikaları takdim edildi.