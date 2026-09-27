Adalar’da temizlik araçları için çözüm

Adalar
Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz'ın göreve başlamasının ardından Adalar'da hizmet verebilecek durumda araç bulunmaması üzerine Adalar Belediyesi, Ümraniye Belediyesi'yle iş birliği yaparak sorunu çözdü. Ümraniye Belediyesi'nin Adalar'a tahsis ettiği çöp kamyonu Kınalıada'ya sevk edilerek hizmet vermeye başladı. Arızalı araçlar ise Ümraniye Belediyesi'ne gönderildi. Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz, "Hemşehrilerimizin günlük hayatını etkileyen hiçbir konuyu bekletmeyeceğiz. Kurumlarımız arasındaki dayanışmayı en etkin şekilde kullanarak çözüm üreteceğiz. " dedi.