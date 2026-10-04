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Giriş Tarihi: 4.10.2026 18:27

Adalar’da temizlik için belediyeler arası dayanışma

Adalar Belediyesi’nin temizlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Daha önce Ümraniye Belediyesi’nin desteğiyle Kınalıada’da hizmet vermeye başlayan çöp kamyonunun ardından, Sultanbeyli Belediyesi’nin desteğiyle bir çöp kamyonu da Burgazada’da göreve başladı.

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Adalar’da temizlik için belediyeler arası dayanışma
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Adalar Belediyesi, temizlik hizmetlerinde yaşanan araç ihtiyacına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Ümraniye Belediyesi'nin desteğiyle Kınalıada'ya çöp kamyonu sağlanırken, arızalı belediye araçları da bakım ve onarım amacıyla Ümraniye Belediyesi'nin atölyesine gönderilmişti.

Belediyeler arası dayanışmanın ikinci örneği ise Burgazada'da gerçekleşti. Sultanbeyli Belediyesi'nin desteğiyle adaya ulaştırılan çöp kamyonu, Burgazada'da temizlik çalışmalarında hizmet vermeye başladı. Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz, destekleri dolayısıyla Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'a teşekkür etti. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da yaptığı açıklamada, "Milletimize hizmet yolunda omuz omuza çalışmaya, birbirimize güç vermeye devam edeceğiz. Güzel günlerde kullanın Sayın Başkan Vekilim. Adalar'ımızın ve kıymetli hemşehrilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

#ADALAR
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Adalar’da temizlik için belediyeler arası dayanışma
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