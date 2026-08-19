Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’dan Bakırköy Adliyesi’ne ziyaret

Adalet Bakanlığı saha incelemelerini hız kesmeden sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in geçtiğimiz haftalarda Bakırköy Adliyesi'ni ziyaretinin ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay da Bakırköy Adliyesi'ni ziyaret etti. Yargı teşkilatının nabzını tutmak, adli süreçleri yerinde incelemek ve personelle bir araya gelmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Bakan Tuncay'a Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı eşlik etti.

ÜST DÜZEY KARŞILAMA

Bakanlık heyetini adliye binası girişinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve başsavcı vekilleri sıcak bir törenle karşıladı. Bakan Tuncay, karşılama merasiminin ardından Bakırköy Adliyesi bünyesinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcı vekilleriyle tek tek tokalaşarak selamlaştı.