Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Gülşen’e tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konser verdiği sırada İmam Hatiplilere yönelik kullandığı ifadeler dolayısıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen'e sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, "İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin halk arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti olmadığına vurgu yapan Bakan Bozdağ, "Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur" dedi.