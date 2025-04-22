Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sözcü Gazetesi'nin haberine yalanlama: İftiraya soruşturma başlatıldı!
Giriş Tarihi: 22.4.2025 16:01 Son Güncelleme: 22.4.2025 16:14

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sözcü Gazetesi'nin haberine yalanlama: İftiraya soruşturma başlatıldı!

Operasyonel haberlerine devam eden Sözcü Gazetesi yine yalan bir habere daha imza attı. Sözcü Gazetesi’nin “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı” başlıklı haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarafından yalanlandı. Bakan Tunç, “Bu asılsız iddiayı ortaya atanlarla ilgili olarak TCK 217/A Maddesi gereğince ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır” dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Sözcü Gazetesi’nin haberine yalanlama: İftiraya soruşturma başlatıldı!

Sözcü Gazetesi halkı yanıltmaya ve asılsız haberlerle algı operasyonları yapmaya devam ediyor. Sözcü Gazetesi tarafından servis edilen "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" başlıklı haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yalanlandı.

Haberin asılsız ve gerçeği yansıtmadığını İfade eden Bakan Tunç, "Hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş şartları Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 89. Maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 16/1 ve 16/2. Maddelerine göre gerçekleştirilmektedir. Adı geçen hükümlü, aldığı mahkûmiyet kararının infazı için 18.07.1997 tarihinde kapalı ceza infaz kurumuna giriş yapmış, 27 yıl 4 ay süreyle kapalı ceza infaz kurumunda infazı gerçekleşmiş olup, ilgili hükümlünün açık ceza infaz kurumunda cezasının infazı devam etmektedir" ifadelerini kullandı

SÖZCÜ GAZETESİNE SORUŞTURMA

Hükümlünün ceza infaz sürecinin, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince diğer tüm hükümlülere uygulanan usuller çerçevesinde yürütüldüğünü ifade eden Bakan Tunç, Mektup yazdığı için açık cezaevine geçtiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız iddiayı ortaya atanlarla ilgili olarak TCK 217/A Maddesi gereğince 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sözcü Gazetesi'nin haberine yalanlama: İftiraya soruşturma başlatıldı!
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