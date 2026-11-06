Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı için gözler Adalet Bakanlığı’nda!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandığında adaylar, başvuru yaptıkları kadroya ve birime göre ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün (pgm.adalet.gov.tr) internet sitesi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (cte.adalet.gov.tr) duyurular sayfasından sonuç listelerine ulaşılabilecek.

Ayrıca adaylar, başvuru yaptıkları adliyelerin resmi internet sitelerinde yayımlanacak sınav sonuçlarını ve başarılı aday listelerini takip edebilecek. Sonuç sorgulama ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılar, ilgili birimlerin yayımlayacağı duyurularda yer alacak.