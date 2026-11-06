Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı için gözler Adalet Bakanlığı’nda!

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 15 bin personel alımında gözler sınav ve değerlendirme sonuçlarına çevrildi. Haziran ayında başvuruların tamamlandığı süreçte bazı kadroların sonuçları açıklanırken tüm alımları kapsayan nihai liste henüz yayımlanmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanmasına yönelik hedefinin ardından adaylar, başvuru yaptıkları kadroya ilişkin duyuruları yakından takip ediyor.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı 15 bin sözleşmeli personel alımında sonuç heyecanı yaşanıyor. Haziran ayında başvurularını tamamlayan adaylar, zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, icra kâtibi ve diğer kadrolar için değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sonuçların kasım ayı sona ermeden duyurulacağını bildirmesi üzerine nefesler tutuldu. Açıklamaya göre, alım kapsamında başarılı olan adayların yıl sonuna kadar göreve başlaması hedefleniyor.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandığında adaylar, başvuru yaptıkları kadroya ve birime göre ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün (pgm.adalet.gov.tr) internet sitesi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (cte.adalet.gov.tr) duyurular sayfasından sonuç listelerine ulaşılabilecek.
Ayrıca adaylar, başvuru yaptıkları adliyelerin resmi internet sitelerinde yayımlanacak sınav sonuçlarını ve başarılı aday listelerini takip edebilecek. Sonuç sorgulama ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılar, ilgili birimlerin yayımlayacağı duyurularda yer alacak.
15 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan 15 bin sözleşmeli personel alımında kontenjanlar üç ana birime ayrıldı. Buna göre 8 bin personel adliyelerde, 6 bin 100 personel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde, 900 personel ise icra dairelerinde istihdam edilecek.
Alım kapsamında öne çıkan kadrolar şöyle:
- Zabıt kâtibi
- İnfaz ve koruma memuru
- Mübaşir
- İcra kâtibi
- Koruma ve güvenlik görevlisi
- Büro personeli
- Psikolog
- Sosyal çalışmacı
- Hemşire
- Teknisyen
- Şoför
- Aşçı
- Destek personeli
Kontenjanların birimlere göre dağılımı, Adalet Bakanlığının 5 Haziran 2026 tarihli açıklamasında duyurulmuştu.