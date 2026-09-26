Adaletten kaçış yok!

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

onya'da 6 yıl önce 23 yaşındaki Mehmet Ali Demirel'i darp ederek ölümüne sebep olan ve 2.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan eniştesinin akrabalarının cezalandırılması hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Eski adı Adil yeni ismi ile Ali Koç ve kardeşi İsa Koç hakkında 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. Avukat Cihat Tanrıkulu, "Dosyanın Yargıtay ilgili Ceza Dairesi tarafından incelenerek bozma kararı verilmesi, son derece önemli bir hukuki gelişmedir. Gelinen nokta, hukuk devletinde hukuki mücadelenin ve kanun yollarının önemini bir kez daha göstermektedir" dedi.