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Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:25 Son Güncelleme: 21.10.2026 10:45

Adana 'da korkunç olay! 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular! Acılı baba: "Bunlar bir çete bir örgüt"

Adana'da temizlik ürünleri satan dükkanda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Nurmuhammet Musaoğlu’nun (15) babası Ercüment Musaoğlu (43), “30 bin TL borcumuz vardı. Parayı vermeyince borçlularımız çeteye söylediler. Çeteler de gelip futbolcu oğlumun başına ateş ettiler. Ona bunu yapanları bulun” dedi. İşte detaylar..

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DHA Yaşam
Adana ’da korkunç olay! 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular! Acılı baba: Bunlar bir çete bir örgüt
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Adana'da 19 Ekim'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik ürünleri satışı yapılan dükkana motosikletle gelen 2 kişiden biri, kasada oturan Nurmuhammet Musaoğlu'nu başından tabancayla vurdu. Şüpheli iş yerinden çıkıp kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

'15 YAŞINDAKİ OĞLUMA KIYDILAR'

Baba Ercüment Musaoğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "30 bin TL borcumuz vardı. Ödeyeceğimizi söyledik ancak bu borç için önce 3 milyon, ardından 5 milyon TL istediler. Parayı vermeyince çetelere söylediler. Onlar da bu kişilere inanarak oğluma silahla ateş etti. 15 yaşındaki futbolcu oğlumun başına ateş ettiler. Oğlum lise 1'inci sınıfa gidiyordu. Benim oğlum gitti, şüpheliler hala yakalanmadı" dedi.

"BUNLAR BİR ÇETE BİR ÖRGÜT"

Yetkililere seslenen Musaoğlu, "Feryadımı duyun, oğluma bunu yapanları bulun. Bunlar bir çete, bir örgüt. Yetkililere sesleniyorum, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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'MASUM FİDANIMA ATEŞ ETTİLER'

Anne Nursel Musaoğlu da oğlunun saldırganlarının bulunmasını istedi. Gözyaşlarına boğulan anne, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğuma sandalyede kıydılar. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyorlar" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA #SEYHAN

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Adana 'da korkunç olay! 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular! Acılı baba: "Bunlar bir çete bir örgüt"
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