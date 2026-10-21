Adana 'da korkunç olay! 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular! Acılı baba: "Bunlar bir çete bir örgüt"

'15 YAŞINDAKİ OĞLUMA KIYDILAR'

Baba Ercüment Musaoğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "30 bin TL borcumuz vardı. Ödeyeceğimizi söyledik ancak bu borç için önce 3 milyon, ardından 5 milyon TL istediler. Parayı vermeyince çetelere söylediler. Onlar da bu kişilere inanarak oğluma silahla ateş etti. 15 yaşındaki futbolcu oğlumun başına ateş ettiler. Oğlum lise 1'inci sınıfa gidiyordu. Benim oğlum gitti, şüpheliler hala yakalanmadı" dedi.