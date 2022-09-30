Haberler Yaşam Haberleri Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 23:10 Son Güncelleme: 30.9.2022 23:10

Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 8. Haftasında Galatasaray, Adana Demirspor’a konuk oluyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler canlı yayın bilgilerine erişmek isteyerek “Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” sorularına cevap aramaya devam ediyor. Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'in 8. Haftasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler "Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Adana Demirspor - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar.

Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
  • Adana Demirspor Galatasaray maçı 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY İLE ADANA DEMİRSPOR 37. RANDEVUDA

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 36 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol bulabildi.

Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

ADANA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor.

Adana'da yapılan 18 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 6 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 18 maçın 12'sinde gol atamadı.

Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.

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Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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