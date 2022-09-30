Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY İLE ADANA DEMİRSPOR 37. RANDEVUDA

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 36 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol bulabildi.