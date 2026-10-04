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Giriş Tarihi: 4.10.2026 19:17 Son Güncelleme: 4.10.2026 19:18

ADANA DEPREM SON DAKİKA: Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Adana’da 4 Ekim Pazar günü meydana gelen deprem kısa süreli endişeye yol açtı. AFAD’ın paylaştığı son verilere göre, Saimbeyli merkezli sarsıntının büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.

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ADANA DEPREM SON DAKİKA: Adana’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
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Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından depremin ayrıntıları merak konusu oldu. AFAD verilerine göre 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00.24'te meydana gelen depremin merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olarak açıklandı.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Deprem Dairesi'nin 4 Ekim 2026 tarihli verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00.24'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayvacık-Saimbeyli merkezli sarsıntının derinliği 6,3 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
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ADANA DEPREM SON DAKİKA: Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
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