ADANA DEPREM SON DAKİKA: Adana’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından depremin ayrıntıları merak konusu oldu. AFAD verilerine göre 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00.24'te meydana gelen depremin merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olarak açıklandı.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Deprem Dairesi'nin 4 Ekim 2026 tarihli verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00.24'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayvacık-Saimbeyli merkezli sarsıntının derinliği 6,3 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör