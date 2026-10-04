ADANA DEPREM SON DAKİKA: Adana’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından depremin ayrıntıları merak konusu oldu. AFAD verilerine göre 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00.24'te meydana gelen depremin merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olarak açıklandı.
AFAD Deprem Dairesi'nin 4 Ekim 2026 tarihli verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00.24'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayvacık-Saimbeyli merkezli sarsıntının derinliği 6,3 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) https://t.co/VefqD5BVhd 04.10.2026, 19:00:24 TSİ Büyüklük: 4.3 Derinlik: 6.3 km #Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 4, 2026