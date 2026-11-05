Haberler Yaşam Haberleri Adana ihracatta kimya liderliğini korudu: Ekim’de yüzde 13, ilk 10 ayda yüzde 14,1 arttı!
Giriş Tarihi: 05.11.2026 13:43

Adana ihracatta kimya liderliğini korudu: Ekim’de yüzde 13, ilk 10 ayda yüzde 14,1 arttı!

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın Ekim ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artırarak 298 milyon 481 bin dolara yükselttiğini, yılın ilk 10 ayında ise yüzde 14,1 artışla 2 milyar 814 milyon 112 bin dolarlık ihracata ulaştığını açıkladı. Başkan Kıvanç, Adana’nın Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydettiğine dikkat çekti.

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Adana ihracatta kimya liderliğini korudu: Ekim’de yüzde 13, ilk 10 ayda yüzde 14,1 arttı!
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Adana'nın Ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkenin 28 milyon 527 bin dolarla ABD olduğunu belirten Başkan Kıvanç, ABD'yi 20 milyon 983 bin dolarla Irak ve 17 milyon 665 bin dolarla Almanya'nın takip ettiğini söyledi. Ocak-Ekim döneminde ise Irak'ın 203 milyon 253 bin dolarla ilk sırada yer aldığını ifade eden Kıvanç, ABD'ye 199 milyon 693 bin dolar, İspanya'ya ise 198 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, mevcut pazarlardaki payı artırmanın yanı sıra yeni pazarlara açılmanın önemine vurgu yaptı.

Adana'nın sektörel ihracatında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün liderliğini sürdürdüğünü belirten Başkan Kıvanç, "Ekim ayında kimya sektörümüz 88 milyon 948 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz 47 milyon 824 bin dolarla ikinci, otomotiv endüstrimiz ise 35 milyon 519 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Otomotiv sektörümüzün ilk üçe girmesi, Adana sanayisinin farklı alanlardaki üretim potansiyelini göstermesi açısından önemlidir" dedi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA

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