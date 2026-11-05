Adana ihracatta kimya liderliğini korudu: Ekim’de yüzde 13, ilk 10 ayda yüzde 14,1 arttı!

Adana'nın Ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkenin 28 milyon 527 bin dolarla ABD olduğunu belirten Başkan Kıvanç, ABD'yi 20 milyon 983 bin dolarla Irak ve 17 milyon 665 bin dolarla Almanya'nın takip ettiğini söyledi. Ocak-Ekim döneminde ise Irak'ın 203 milyon 253 bin dolarla ilk sırada yer aldığını ifade eden Kıvanç, ABD'ye 199 milyon 693 bin dolar, İspanya'ya ise 198 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, mevcut pazarlardaki payı artırmanın yanı sıra yeni pazarlara açılmanın önemine vurgu yaptı.