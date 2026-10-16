Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Özel çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz!

Halil Nacar, "Otizmde erken tanı, bilimsel tedavi yaklaşımları ve multidisipliner takibin önemini vurguladığımız zirvemizde; uzmanlarımız, eğitimcilerimiz ve kıymetli ailelerimizle bir araya geldik. Özel çocuklarımızın potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak ve ailelerimizin her daim yanında olmak adına dayanışma ağı örmeye, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
NACAR TEŞEKKÜR ETTİ
Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Programımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran Adana Vali Yardımcımız Sayın Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'na, zirvenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, Otizmle Barış Derneği'ne, değerli sunumlarıyla katkı sağlayan uzmanlarımıza ve katılım gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.