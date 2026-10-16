Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Özel çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz!

Halil Nacar, "Otizmde erken tanı, bilimsel tedavi yaklaşımları ve multidisipliner takibin önemini vurguladığımız zirvemizde; uzmanlarımız, eğitimcilerimiz ve kıymetli ailelerimizle bir araya geldik. Özel çocuklarımızın potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak ve ailelerimizin her daim yanında olmak adına dayanışma ağı örmeye, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.