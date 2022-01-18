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Giriş Tarihi: 18.1.2022 12:20

Adana Kozan'da kaza: Üzerine ceket örtüldü

DHA
Adana Kozan’da kaza: Üzerine ceket örtüldü

Adana'da, yol kenarına park etmek isteyen otomobile arkadan çarpıp elektrikli bisikletten düşen Abdussamet Ünal (19), yaralandı. Ünal'ın yerde yattığı sırada üşüdüğünü gören bir kişi, üzerine ceketini örttü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı...

Kaza, sabah saatlerinde Kozan ilçesinde Feke Caddesi Kozan Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Abdussamet Ünal, elektrikli bisikletle seyir halindeyken Burak Ateş yönetimindeki 01 FF 722 plakalı otomobile yol kenarına park ederken arkasından çarptı. Savrulan bisiklet, park halindeki 01 RG 242 plakalı otomobile de çarparak durdu. Yere düşen Abdussamet Ünal, yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Abdussamet'in yerde üşüdüğünü gören bir kişi, ceketini çıkarıp üzerini örttü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdussamet Ünal, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Adana Kozan'da kaza: Üzerine ceket örtüldü
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