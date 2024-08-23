Adana Lezzet Festivali 17-20 Ekim’de yapılacak

"Kökleriyle Adana" temasıyla bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin 17-20 Ekim'de yapılacağı açıklandı. Festivalin Üst Kurul Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Köşger, daha önce 18-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin dünyaca ünlü şeflerin katılımlarının daha fazla olması, daha detaylı, eğlenceli ve etkinliklerle dolu bir festival gerçekleştirilmesi amacıyla 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verdiklerini kaydetti.