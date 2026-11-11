Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 38 tutuklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

12 MİLYAR LİRA ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Adana merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ekipler, gözaltına alınan şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 12 milyar lira tutarında şüpheli işlem hacmi tespit etti.

EL KONULDU

Şüphelilere ait mal varlıklarının değerinin yaklaşık 658 milyon lira olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu kişilere ait 493 banka hesabına, 39 kripto varlık hesabına, 12 ödeme kuruluşu hesabına, 17 araca, 11 konuta ve 8 arsaya el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 38'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör