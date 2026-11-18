7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, 15 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile 251 mermi, çok sayıda dijital materyal ve polis yeleği ele geçirdi. Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, yaklaşık 21 milyon lira değerindeki 2 ev ve 24 aracına tedbir kararı uygulandı. Ayrıca suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şirkete kayyum atandı, şirketlere ait yaklaşık 50 milyon lira değerindeki ziynet eşyasına da el konuldu.