Adana Millet Bahçesi’nde sona gelindi

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde yıkılan 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nun yerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan, 36 bin 313 metrekarelik Adana Millet Bahçesi'nin yapımında sona gelindi. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu," Adana için çok önemli bir projede sona gelindi. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız katılımıyla hizmete açacağız" dedi.

YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yapımına başlanan Adana Millet Bahçesi projesinde, 3 bin 550 metre yürüyüş yolu, 942,30 metre bisiklet yolunun yanı sıra, meyve bahçesi, yansıma havuzu, çocuk oyun alanı, Türk Bahçesi, futbol, basketbol sahası ve 849 metrekare büyüklüğünde bir millet kıraathanesi de yapılacak. Yeşilin her tonunu içinde barındıracak, bitki ve yöresel peyzajı ile Adana'ya yeni bir soluk getirecek Millet Bahçesi projesinde aromatik bitkiler ve tema bahçesi de yer alacak.

ÖNEMLİ BİR PROJE

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Adana için çok önemli bir projede sona gelindi. Önümüzdeki günlerde burayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacağız. Burası hem yaşlılara hem gençlere hem de çocuklu ailelere çok iyi gelecek. Millet Bahçesi yerine AVM yapılacak söylemler de boşa çıktı" diye konuştu.