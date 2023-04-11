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Giriş Tarihi: 11.4.2023 06:22

Adana'da 14 yaşındaki genç araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

Adana’nın Yüreğir ilçesinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 14 yaşındaki Ala El Absi, hayatını kaybetti.

DHA
Adana’da 14 yaşındaki genç araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza, gece geç saatlerde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ala El Absi adlı genç kıza, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1259 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle genç kız metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Absi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü. Absi'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Adana'da 14 yaşındaki genç araba çarpması sonucu hayatını kaybetti
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