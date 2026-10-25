Adana’da acı olay! Arkadaşıyla balık tutarken dengesini kaybetti: Suda kaybolan Müslüm’ün cansız bedenine ulaşıldı!

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve su altı polisi sevk edildi. Gölde arama yapan dalgıç polisler, sabah saatlerinde Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaştı. Müslüm U.'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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