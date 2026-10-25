Haberler Yaşam Haberleri Adana’da acı olay! Arkadaşıyla balık tutarken dengesini kaybetti: Suda kaybolan Müslüm’ün cansız bedenine ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:16

Adana’da acı olay! Arkadaşıyla balık tutarken dengesini kaybetti: Suda kaybolan Müslüm’ün cansız bedenine ulaşıldı!

Adana'da yaşayan 25 yaşındaki Müslüm U. Arkadaşlarıyla balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Dengesini kaybeden genç suya düşüp gözden kayboldu. Ekipler genç adamın cansız bedenine ulaştı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Adana’da acı olay! Arkadaşıyla balık tutarken dengesini kaybetti: Suda kaybolan Müslüm’ün cansız bedenine ulaşıldı!
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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına gelen Müslüm U., iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suda çırpınan Müslüm U., ardından gözden kayboldu.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve su altı polisi sevk edildi. Gölde arama yapan dalgıç polisler, sabah saatlerinde Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaştı. Müslüm U.'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #ÇUKUROVA

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Adana’da acı olay! Arkadaşıyla balık tutarken dengesini kaybetti: Suda kaybolan Müslüm’ün cansız bedenine ulaşıldı!
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