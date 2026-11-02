Adana’da akılalmaz hırsızlık! Çalınan gümüşlerini kendi parasıyla satın aldı: Elindeki boya kalıntıları hırsızı böyle yakalattı!





KENDİ GÜMÜŞLERİNİ 45 BİN LİRAYA SATIN ALDI



Polisin soruşturmayı sürdürdüğü sırada olayla ilgili ikinci bir gelişme yaşandı. Lütfi B.'nin 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuya 550 gram gümüş satmak için gittiği öğrenildi. Kuyumcu, gümüş satmak isteyen müşteriyi arayarak İ.Ş.'ye haber verdi. Dükkana gelen İ.Ş., ürünleri incelediğinde kendisinden çalınan gümüşler olduğunu fark etti. Dikkat çekmemek için hırsızlık olayından bahsetmeyen İ.Ş., kendi ürünlerini 45 bin lira ödeyerek satın aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.