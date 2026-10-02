Haberler Yaşam Haberleri Adana’da akılalmaz sorumsuzluk! Yolcularla konuşmaya dalıp kaza yaptı: Minibüsün dolmuşa çarptığı anlar kamerada…
Giriş Tarihi: 2.10.2026 13:35

Adana’da akılalmaz sorumsuzluk! Yolcularla konuşmaya dalıp kaza yaptı: Minibüsün dolmuşa çarptığı anlar kamerada…

Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Sürücüsünün yolcularla konuştuğu minibüs önündeki dolmuşa çarptı. Bazı yolcuların hafif yaralandığı kaza, araç kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Adana’da akılalmaz sorumsuzluk! Yolcularla konuşmaya dalıp kaza yaptı: Minibüsün dolmuşa çarptığı anlar kamerada…
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Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şoförün yolcularla konuştuğu sırada kullandığı minibüs, önünde duraklayan dolmuşa çarptı. Kazada, savrulan bazı yolcular hafif yaralandı.

KAZA ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YÜREĞİR #ADANA #KAZA

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Adana’da akılalmaz sorumsuzluk! Yolcularla konuşmaya dalıp kaza yaptı: Minibüsün dolmuşa çarptığı anlar kamerada…
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