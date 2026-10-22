Adana’da arkadaşlık teklifini kabul etmediği için katledilmişti: O cani adliyeye sevk edildi

Adana'da dün öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. G.F. (42) ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler (22) arasında tartışma çıktı.
Sevda Dinler
AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ!
Büyüyen tartışmada G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil uzman çavuş, müdahale edip G.F.'yi yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KATİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ganber F., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.