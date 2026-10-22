Adana’da arkadaşlık teklifini kabul etmediği için katledilmişti: O cani adliyeye sevk edildi



Sevda Dinler

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ!

Büyüyen tartışmada G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil uzman çavuş, müdahale edip G.F.'yi yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.