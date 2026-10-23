Adana’da arkadaşlık teklifini reddettiği için av tüfeğiyle vahşice öldürülmüştü: Acılı anneden kahreden sözler...

'MEMUR OLUNCA BENİ HACCA GÖNDERECEKTİ'

Sağlık meslek yüksekokulu mezunu Sevda Dinler'in annesi Medine Dinler de kızının memur olma hayalini ve kendisine verdiği sözü anlattı. Dinler, "Sabahlara kadar KPSS'ye çalışıyordu. Ben, 'Sen memurluğu kazan yeter' dedim. Bana, 'Anne ben kazanacağım, atanıp, memur olunca da seni hacca göndereceğim' demişti ama olamadı çocuğum. Şüpheli en ağır cezayı alsın" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör