Adana’da çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı!

Tekin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Züleyha ve Salih O. da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, şüpheliler Süleyman K. ile kardeşleri Hasan, Hüseyin ve Celal K. ile tedavisi tamamlanan Salih O.'yu gözaltına aldı. Firari şüphelilerden Sedat T. ve Ahmet M.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.