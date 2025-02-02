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Giriş Tarihi: 2.2.2025 17:53

Adana’da çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı!

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, husumetli iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada 23 yaşındaki Yunus Tekin, Züleyha ve eşi Salih O., vuruldu. Tekin olay yerinde hayatını kaybederken yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Adana’da çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı!

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta husumetli iki grup karşılaştı. Grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada, Yunus Tekin (23), Züleyha ve eşi Salih O. vuruldu. Ekipler, Yunus Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Züleyha ve Salih O. da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, şüpheliler Süleyman K. ile kardeşleri Hasan, Hüseyin ve Celal K. ile tedavisi tamamlanan Salih O.'yu gözaltına aldı. Firari şüphelilerden Sedat T. ve Ahmet M.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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Adana’da çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı!
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