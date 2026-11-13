Adana’da eğlence gecesi kanlı bitti! Arkadaşı erken ayrıldı diye ev sahibini bıçakladı

Dilvan Ö. ve beraberindeki arkadaşları, 10 Kasım gecesi Burak Y.'nin Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanda evine giderek eğlendi. Sabah uyandığında arkadaşlarının haber vermeden evden ayrılmasına sinirlenen Dilvan Ö., Burak Y. ile tartıştı.