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Giriş Tarihi: 22.1.2025 17:01

Adana'da feci olay! Cam silmek için çıktığı 13'üncü kattan düşerek can verdi!

Adana'da 53 yaşındaki Emel Atapek, cam silmek için 13'üncü kattaki evinin penceresinin camına çıktı. Ancak dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten betona çakıldı. Talihsiz kadın, kurtarılamadı.

DHA
Adana’da feci olay! Cam silmek için çıktığı 13’üncü kattan düşerek can verdi!

Olay, saat 12.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 13'üncü katındaki dairesinde oturan Emel Atapek, cam silmek için evinin penceresine çıktı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden Atapek, beton zemine düştü. Sesi duyan komşuları, Atapek'i yerde kanlar içinde bulunca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde Atapek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Atapek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Adana'da feci olay! Cam silmek için çıktığı 13'üncü kattan düşerek can verdi!
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