Adana’da film gibi gasp! Çantayı alıp kaçtılar... 75 saatlik görüntü sonucu yakalandı

Emniyetteki sorgusunda Mehmet Ö.'nün, "Arkadaşım, bir emanet alacağını söyledi. Onu da eve bırakmamı istedi. Sonra koşarak motosikletime bindi. Ne olduğunu anlamadım, benim olayla bir ilgim yok" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör