Adana’da film gibi gasp! Çantayı alıp kaçtılar... 75 saatlik görüntü sonucu yakalandı

ÇANTASI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI
Motosikleti süren Mehmet Ö. (20) durdu, arkasındaki Mehmet Nur C. ise motosikletten inerek Safe N.'ye yaklaştı. Ardından Mehmet Nur C., kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. Kadın ise şüphelilerin peşinden koştu. Çalınan çantada 2 bin 300 TL ile cep telefonu olduğu öğrenildi.
75 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ
Yaklaşık 75 saatlik güvenlik kamerası izleyen polis, motosikleti süren Mehmet Ö.'ün saklandığı adresi tespit etti. Mehmet Ö., yapılan operasyon ile yakalandı. Mehmet Nur C.'yi yakalama çalışması ise sürüyor.
Emniyetteki sorgusunda Mehmet Ö.'nün, "Arkadaşım, bir emanet alacağını söyledi. Onu da eve bırakmamı istedi. Sonra koşarak motosikletime bindi. Ne olduğunu anlamadım, benim olayla bir ilgim yok" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.