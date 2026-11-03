Adana'da 'haraç' çetesi Nurmuhammet'i başından vurmuştu: 3 ilde 2 suç örgütüne operasyon! 65 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'İş yeri ve ikamet kurşunlama', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve elebaşılığını Mehmet Reşit Aktay'ın yaptığı 'Kurşunlar' ile elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı 'Aylar' organize suç örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takiple deşifre edilen iki suç örgütüne üye olduğu belirlenen 65 şüphelinin kimliği tespit edildi.