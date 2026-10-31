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Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:20

Adana'da hastaneyi basıp kızını öldürmek isteyen baba tutuklandı

Adana'da cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunan kızını hastanede öldürmek isterken özel harekat polisinin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınan baba, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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İHA Yaşam
Adana’da hastaneyi basıp kızını öldürmek isteyen baba tutuklandı
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Adana'da geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde oturan E.D.'nin cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunmasıyla başlayan olayda polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

HASTANEYE SİLAHLA GELDİ

Durumu öğrenen baba M.D. (47), otomobiliyle hastaneye gelerek silahını çekip kızını öldürmek istedi. Polis ekipleri genç kızı kurtararak hastane içerisinde koruma altına aldı. Şüpheli baba ise hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra içeri girerek izini kaybettirdi.

GECE BOYU ARANDI

Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri, gece boyunca şüpheliyi bulmak için çalışma yürüttü. Sabah saat 07.00 sıralarında babanın, hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edildi. Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak baba, teslim olmak yerine silahla ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D. gözaltına alındı. Genç kız ise devlet koruması altına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyette götürülen baba M.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da hastaneyi basıp kızını öldürmek isteyen baba tutuklandı
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