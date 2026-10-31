Adana’da hastaneyi basıp kızını öldürmek isteyen baba tutuklandı

GECE BOYU ARANDI

Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri, gece boyunca şüpheliyi bulmak için çalışma yürüttü. Sabah saat 07.00 sıralarında babanın, hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edildi. Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak baba, teslim olmak yerine silahla ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D. gözaltına alındı. Genç kız ise devlet koruması altına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyette götürülen baba M.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör