Adana’da her yer rengârenk

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı tüm coşkusuyla şehre renk katmaya devam ediyor. Adanalılar ve civar kentlerden gelenler, kendilerine günlük rotalar çizerek, şehrin dört bir yanına yayılan etkinlikleri ziyaret ediyor. Şarkıcı Gökhan Tepe Merkez Park'ta binlerce kişiyle buluşurken, Uğur Aslan ve Senfoni Orkestrası Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda hayranlarının karşısına çıktı. Adana Tren Garı'ndan 5 Ocak Meydanı'na taşınan Atatürk Kültür Yolu'nda isimli özel eser, halkın yoğun ilgisini çekiyor. Filipinler'in tanınmış fotoğrafçısı Manny Librodo'nun seyahat ve model fotoğrafçılığı çalışmalarını içeren sergi, festival ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Adana Sinema Müzesi, festival kapsamında en çok ziyaret edilen alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin sinema tarihini gözler önüne seren müzede, Ressam Abidin Dino, Yazar Orhan Kemal ve Muzaffer İzgü'nün balmumu heykelleri yer alıyor. Müzede ayrıca Sinema Kütüphanesi, Nostalji Odası, Adana Yapımcıları Odası, Altın Koza Odası ve Adana Sanatçıları Odası gibi birçok alan sinemaseverlerin ziyaretine açık.