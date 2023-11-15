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Giriş Tarihi: 15.11.2023 01:42

Adana'da "huzur ve güven" uygulaması

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

AA
Adana’da huzur ve güven uygulaması

İlçede, güvenlik güçlerince oluşturulan denetleme alanlarında durumundan şüphelenilen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Aranan kişilerin gözaltına alındığı denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

Uygulamaya katılan Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, vatandaşlarla sohbet etti.

Burada açıklamada bulunan Gürbüz, ilçenin huzuru için denetimlerin sıklaşacağını belirtti.

Gürbüz, ilçede suçlularla mücadele eden emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

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Adana'da "huzur ve güven" uygulaması
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