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Giriş Tarihi: 1.10.2026 00:29

Adana'da "huzur ve güven" uygulaması: Aranan 66 zanlı yakalandı

Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı. Çalıntı olduğu belirlenen 1 aracın ele geçirildiği, eksikleri tespit edilen 1 aracın da trafikten men edildiği uygulamada, 45 sürücüye farklı ihlallerden 1 milyon 245 bin 144 lira ceza uygulandı.

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AA
Adana’da huzur ve güven uygulaması: Aranan 66 zanlı yakalandı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bin 607 personel ve eğitimli köpeklerle eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada durdurulan araçlar kontrol edildi, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Uygulamada ruhsatsız 11 tabanca ve 3 av tüfeği, 5 şarjör, 155 mermi, 18 fişek, 10,7 gram esrar ve 2 bin 241 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 66 şüpheli gözaltına alındı.

Çalıntı olduğu belirlenen 1 aracın ele geçirildiği, eksikleri tespit edilen 1 aracın da trafikten men edildiği uygulamada, 45 sürücüye farklı ihlallerden 1 milyon 245 bin 144 lira ceza uygulandı.

Uygulamada dronla vatandaşlara bilgilendirici anonslar yapıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADANA #ADANA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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Adana'da "huzur ve güven" uygulaması: Aranan 66 zanlı yakalandı
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