Adana'da "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısı yapıldı!

Yavuz, Adana'nın geleceğinin tesadüflere bırakılamayacak kadar değerli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bu geleceği Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sizlerle birlikte kuracağız. Akılla, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, bilimle, emekle ve cesaretle, gece gündüz demeden hep birlikte çalışarak kuracağız. Tek başımıza vardığımız ve oluşturduğumuz hızı eğer bir bütünlüğe dönüştürebilirsek Adana'nın 2040'ı aşacak şekilde daha ilerisine hep birlikte gideceğimize yürekten inanıyorum."

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran da programda kapsamlı çalışmaların yapıldığını, yönetişim yapısı güçlü, herkesin söz sahibi olduğu bir kalkınma programı çerçevesi çizildiğini kaydetti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör