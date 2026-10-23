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Giriş Tarihi: 23.10.2026 10:20

Adana'da "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısı yapıldı!

Vali Mustafa Yavuz, Adana Valiliği öncülüğünde hazırlanan "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısında konuşarak, "312 projeyi anlatmak için değil, kentin geleceğine ilişkin ortak bir irade ortaya koymak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Adana’da Kalkınma Programı Vizyon 2040ın tanıtım toplantısı yapıldı!
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Adana Valiliği öncülüğünde hazırlanan "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali Mustafa Yavuz, yalnızca 312 projeyi anlatmak için değil, kentin geleceğine ilişkin ortak bir irade ortaya koymak için bir araya geldiklerini söyledi

Şehrin kalkınmasının yalnızca ekonomik büyümeyle mümkün olmadığının altını çizen Yavuz, şöyle konuştu: "Kalkınma, bir çocuğun daha iyi eğitim alabilmesi, bir gencin kendi şehrinde gelecek kurabilmesi, bir kadının emeğinin karşılığını alabilmesi, bir üreticinin alın terinin değer bulması, bir girişimcinin fikrini hayata geçirebilmesi ve bir fabrikanın daha fazla insana istihdam sağlayabilmesidir. Adanalının 'Benim geleceğim buradadır.' diyebilmesidir. Bizim kalkınma anlayışımızın merkezinde ve odağında insan ve Adanalı hemşehrilerimiz var. Hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğu var."

Yavuz, Adana'nın geleceğinin tesadüflere bırakılamayacak kadar değerli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bu geleceği Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sizlerle birlikte kuracağız. Akılla, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, bilimle, emekle ve cesaretle, gece gündüz demeden hep birlikte çalışarak kuracağız. Tek başımıza vardığımız ve oluşturduğumuz hızı eğer bir bütünlüğe dönüştürebilirsek Adana'nın 2040'ı aşacak şekilde daha ilerisine hep birlikte gideceğimize yürekten inanıyorum."

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran da programda kapsamlı çalışmaların yapıldığını, yönetişim yapısı güçlü, herkesin söz sahibi olduğu bir kalkınma programı çerçevesi çizildiğini kaydetti.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA

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Adana'da "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısı yapıldı!
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