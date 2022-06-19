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Giriş Tarihi: 19.6.2022 17:08 Son Güncelleme: 19.6.2022 17:15

Adana'da kan donduran olay! Kızı gibi cinayete kurban gitti...

İHA
Adana’da kan donduran olay! Kızı gibi cinayete kurban gitti...

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu. Geçen yıl kızı sevgilisi tarafından öldürülen Hatice Barış (45), eski kayınbabası Mustafa K.'nın (76) ruhsatsız av tüfeği ile arkasından tek el ateş ederek boynundan vurması sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra evine giden Mustafa K. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşte kan donduran cinayet haberinin detayları...

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl Mayıs ayında 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) cinayet şüphelisi Furkan A. (22) ve Murat A. olaydan sonra gözaltına alınıp tutuklandı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİ!

Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Barış (45), ağabeyinin dini nikahlı eşi Melek Elşemo ile kızını, Tuğçe'nin sevgilisi F.A.'nın öldürdüğünü ileri sürmüştü.
2 kadının cinayet davası devam ederken Hatice Barış'ta bugün cinayete kurban gitti.

TEK EL ATEŞ EDEREK BOYNUNDAN VURDU

Adana'nın Kozan ilçesinde ikamet eden Hatice Barış, 3 gün önce bahçe işleri için Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan Mahallesindeki eski kocasının evine geldi. Hatice Barış, bahçe işleriyle ilgilenirken yanına eski kayınbabası Mustafa K. (76) geldi. İddiaya göre, aralarında çıkan tartışma sonrası Mustafa K, eski gelini Hatice Barış'ı ruhsatsız av tüfeği ile arkasından tek el ateş ederek boynundan vurdu. Barış olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Hatice Barış'ın cansız bedeni otopsi için Saimbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra evine giden Mustafa K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Adana'da kan donduran olay! Kızı gibi cinayete kurban gitti...
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