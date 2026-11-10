Haberler Yaşam Haberleri Adana’da komşu çocuklarına hırsızlık yaptırdı! 350 saatlik kamera incelemesi sonrası kıskıvrak yakalandı: 4 tutuklama
Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:14

Adana’da komşu çocuklarına hırsızlık yaptırdı! 350 saatlik kamera incelemesi sonrası kıskıvrak yakalandı: 4 tutuklama

Adana'da apartman girişindeki motosikletin kilidini kırıp düz kontak yaparak çalan 2 şüpheli ile olay sırasında gözcülük yapan 2 kişi, polis ekiplerinin 350 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı. Yapılan incelemede, 19 yaşındaki şüphelinin komşusunun çocukları olan 2 kişiyi motosikleti çalmaları için yönlendirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA Yaşam
Adana’da komşu çocuklarına hırsızlık yaptırdı! 350 saatlik kamera incelemesi sonrası kıskıvrak yakalandı: 4 tutuklama
  • ABONE OL

Adana'da 26 Ekim günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli bir apartmanın girişinde bulunan motosikletin kilidini kırdı.

Daha sonra düz kontak yöntemiyle motosikleti çalıştıran şüpheliler, aracı alarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sabah işe gitmek için evinden çıkan Y.S., motosikletinin çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Amirliği ekipleri sevk edildi.

"350 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ"

Yaklaşık 350 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, motosikleti çalan kişilerin R.B. (16) ve D.K. (15) olduğunu tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren polis, F.G.'nin (19), komşusunun çocukları olan R.B. ve D.K.'yı motosikleti çalmaları için yönlendirdiğini belirledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

"HIRSIZLIK SIRASINDA GÖZCÜLÜK YAPMIŞLAR"

Ekipler, F.G. ile yanında bulunan R.K.'ın (15) ise hırsızlık sırasında apartmanın çevresinde gözcülük yaptığını tespit etti. Tespitlerin ardından F.G., R.B., D.K. ve R.K.'a yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda F.G.'nin, "Motosikleti çaldıklarını gördüm ancak sonrasında nereye gittiklerini bilmiyorum. Benim olayla bir ilgim yok. Şüphelileri tanımıyorum" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da komşu çocuklarına hırsızlık yaptırdı! 350 saatlik kamera incelemesi sonrası kıskıvrak yakalandı: 4 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA