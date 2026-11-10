Adana’da komşu çocuklarına hırsızlık yaptırdı! 350 saatlik kamera incelemesi sonrası kıskıvrak yakalandı: 4 tutuklama

"350 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ"

Yaklaşık 350 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, motosikleti çalan kişilerin R.B. (16) ve D.K. (15) olduğunu tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren polis, F.G.'nin (19), komşusunun çocukları olan R.B. ve D.K.'yı motosikleti çalmaları için yönlendirdiğini belirledi.