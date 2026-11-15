Adana’da komşular arasında silahlı kavga: 1’i ağır 5 yaralı

Olay, gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin bahçesinde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Kavgada T.G., B.Ç., Y.H., M.G. ve E.Ş. yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kavga sonrası yaralı halde yerde yatan bir kişinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.