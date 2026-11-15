Haberler Yaşam Haberleri Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
Giriş Tarihi: 15.11.2026 03:38

Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde bir sitenin bahçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Kavga sonrası yaralı halde yerde yatan bir kişinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA
Adana’da komşular arasında silahlı kavga: 1’i ağır 5 yaralı
  • ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin bahçesinde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Kavgada T.G., B.Ç., Y.H., M.G. ve E.Ş. yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kavga sonrası yaralı halde yerde yatan bir kişinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

#SARIÇAM #ADANA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA